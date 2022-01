Infortunio nel riscaldamento di Roma-Cagliari, tegola dell’ultima ora per Mourinho. Cambia la formazione dei giallorossi all’ultimo minuto.

Nell’immediato prepartita di Roma-Cagliari giunge una brutta notizia per i tifosi giallorossi. Josè Mourinho deve fare i conti con una pesante assenza dell’ultima ora che complica i piani. Cambia la formazione della Roma, ecco il nuovo undici titolare dopo la tegola del prepartita.

Tegola dell’ultima ora per Mourinho, infortunio nel riscaldamento per Lorenzo Pellegrini. Il tecnico portoghese deve rinunciare al numero 7 e capitano della Roma. Il calciatore ha accusato un fastidio mentre calciava nel riscaldamento della partita. Giocherà dal primo Jordan Veretout e la fascia di capitano sarà affidata a Gianluca Mancini. A sorpresa dunque il numero 17, Jordan veretout, giocherà dal primo minuto, nuovamente un problema nel riscaldamento per Pellegrini, lo staff sanitario giallorosso ha deciso senza dubbi di preservarlo durante questa gara.

Roma-Cagliari, infortunio nel riscaldamento | Cambia la formazione

Josè Mourinho dovrà rinunciare al capitano della Roma. Fascia affidata a Gianluca Mancini e Veretout in campo dopo l’esclusione del francese comunicata ufficialmente. E’ stata la stessa società giallorossa a comunicarlo ufficialmente su Twitter, il capitano giallorosso ha avvertito un fastidio durante il riscaldamento. Con El Shaaarawy ancora fuori dai convocati e diversi squalificati ora Mourinho deve fare la conta delle presenze, augurandosi che il fastidio occorso al capitano sia solo un problema passeggero.