Calciomercato Roma, i tifosi lo scaricano | Assist per Mourinho

Roma, non sono passate inosservate le polemiche nate sui social in queste ore e che non poco coinvolgimento sembrano poter avere anche in casa giallorossa.

Se José Mourinho è chiamato in questi giorni ad archiviare le ultime tre giornate di campionato, che hanno abbondantemente contribuito a dissipare l’entusiasmo arrivato dopo la vittoria di Bergamo, ai piani alti di Trigoria si è al lavoro per facilitare il non semplice compito dello Special One.

Parte dei suoi aneliti sono stati accontentati con i due arrivi di queste settimane, ai quali, come si augurano i tifosi, potrebbe far seguito almeno un altro approdo. L’ingaggio di Sergio Oliveira pareva poter chiosare il lavoro invernale di Pinto ma le dichiarazioni del mister nella conferenza stampa di ieri hanno lasciato sottintendere la necessità di un ultimo sforzo per plasmare sempre la regione mediana.

In attesa di eventuali novità, intano, l’ex Benfica dovrà essere bravo a continuare quel lavoro in uscita che ha fin qui permesso di seguire la stessa falsariga estiva e che nelle prossime settimane potrebbe portare anche a nuovi allontanamenti. Fondamentali, questi ultimi, per sostenere eventuali nuovi colpi. Intanto, non sono sfuggite le critiche nate in queste ore sui social da parte di alcuni “supportes” e che sembrerebbero poter strizzare l’occhio proprio al mister della Roma.

Ci riferiamo alle non poche lamentele raccolte su Twitter e provenienti dall’oltremanica. Ad essere preso di mira, come accaduto sovente in questi mesi, è sempre Granit Xhaka. Il numero 34 è finito nuovamente nell’occhio del ciclone a causa dell’ennesima espulsione rimediata quest’anno.

Leggi anche —>Roma-Cagliari, focolaio Covid | L’esito dei tamponi odierni

Calciomercato Roma, è polemica con Xhaka: assist per giugno?

Il cartellino rosso ottenuto con il Liverpool ha fatto divampare l’hashtag “XhakaOut”, con chiare esortazione dei tifosi inglesi a lasciare il club londinese quanto prima. Molti infatti si sono detti stufi delle continue problematiche legate alle sanzioni rimediate dallo svizzero. C’è chi, accludendo il video dell’intervento, esorta alla società a liberarsene, usando termini forti. “Portate via la spazzatura da qui, mandatela a Roma”. Sir.Ntate, invece, in modo ironico dice: “Non so quale sia il nostro problema, so solo che sarà risolto quando Xhaka andrà via“.

Jack, invece: “Xhaka non può restare, spero venga messo alla porta e che se ne vada alla Roma in estate” o ancora Blair: “Quanti cartellini dovrà ancora prendere? Vendete subito questo pagliaccio. Ti prego, Roma, prendilo!”.

Vedremo nei prossimi mesi se quest’ultima esortazione sarà colta al volo da Pinto e colleghi. Ciò che è certo è che uno dei rimpianti più grandi di questi ultimi mesi all’ombra del Colosseo è attualmente considerato in quel di Londra come un peso da allontanare, “immondizia” per usare il colorito termine presente nel tweet su riportato e in tanti altri. Forse si trova semplicemente nel posto sbagliato, nel momento non giusto.