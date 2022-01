Roma-Cagliari, focolaio Covid | L’esito dei tamponi odierni

Roma-Cagliari, questi gli ultimi aggiornamenti circa la situazione Covid a poche ore dalla sfida tra Mourinho e Mazzarri.

La terza giornata di ritorno metterà contro Pellegrini e colleghi la rosa sarda allenata dall’ex Napoli. L’ultima sfida risale allo scorso 27 ottobre quando i giallorossi riuscirono a imporsi in rimonta contro i rossoblù. Anche in quel caso, i 90 minuti si inserirono in una fase delicata per lo Special One.

Qualche giorno dopo sarebbe infatti arrivato lo scacco casalingo contro il Milan, che chiosò una serie di big match in cui la Roma agguantò solo un punto, in occasione dell’incontro con il Napoli, allora tra le squadre più in forma del campionato. Joao Pedro e compagni si trovano ora in un momento diverso, essendo consapevoli della necessità di dover assolutamente invertire il trend delle prime 19 gare.

Mantra, quest’ultimo, che lo stesso Mou è consapevole di imporre anche ai suoi uomini, reduci dalla doppia sconfitta con Milan e Juventus e dopo aver agguantato un solo punto negli ultimi 270 minuti. Le speranze dei tifosi sono tutte riposte nel mister portoghese e nel suo connazionale, Tiago Pinto. Dopo i primi due colpi, memori anche delle parole dell’ex Tottenham nella conferenza stampa di ieri, non sono infatti da escludersi nuovi approdi.

Roma-Cagliari, gli ultimi aggiornamenti sul focolaio rossoblù

Senza distogliere troppo l’attenzione da una gara celante molte più insidie del previsto, riportiamo gli ultimi aggiornamenti provenienti dalla sponda isolana. Mazzarri è infatti in grande emergenza, dovendo rinunciare ad Aresti, Bellanova, Lovato, Grassi e Oliva. Le positività degli elementi appena citati era stata comunicata già ieri. A questi si aggiungano quelle dei 5 ragazzi della Primavera, che depauperano ulteriormente le risorse di uno scacchiere già profondamente in difficoltà.

Stando a quanto emerso in queste ore, però, Mazzarri può quantomeno compiacersi del fatto che non piova sul bagnato. L’ultimo ciclo di test non ha infatti evidenziato nuovi casi. Resta l’emergenza, così come la consapevolezza in casa Roma di non dover sottovalutare l’avversario, nonostante tutto.