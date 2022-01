Roma, altro positivo al Covid | C’è l’annuncio ufficiale

Il giocatore della Roma ha annunciato su suoi profili social di aver contrato i Covid e non sarà disponibile per la prossima partita

L’incubo Covid non finisce più. Con l’arrivo della variante Omicron e la ripresa degli allenamenti dopo le vacanze invernali, molti calciatori della Serie A sono risultati positivi al coronavirus. La situazione nella penisola non è delle migliori con alcune regioni che sono diventate zone gialle e per questo il governo è corso ai ripari. Nei giorni scorsi, infatti, è stato deciso di abbassare la capienza massima degli stadi a 5000 persone. Negli ultimi mesi dello scorso anno c’era stato un barlume di spera di poter tornare alla normalità. L’aggressività della nuova variante ha costretto tutti a fare un passo indietro per cercare di fermare il contagio.

Nella Roma ci sono stati alcuni casi di Covid-19. La società, infatti, ha tempestivamente comunicato ufficialmente i contagi tramite il proprio sito ufficiale. Il club, però, ha deciso di non rendere noti i nomi dei giocatori che hanno contratto il virus preservando la loro privacy. L’infezione, poi, non si è fermata solamente alla Prima Squadra, ma ci sono alcuni casi anche nella Femminile. Alcune calciatrici giallorosse sono risultate positive ai tamponi e non potranno scendere in campo nei prossimi impegni della formazione di Alessandro Spugna.ù

Roma, anche Darboe positivo al Covid

In queste ore è arrivato anche l’annuncio ufficiale di un calciatore della Roma di una nuova positività al Covid. Si tratta di Ebrima Darboe che in questi giorni sta giocando in Coppa d’Africa con l suo Gambia. Il giocatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale una foto dove ha mostrato la sua vicinanza ai suoi compagni di squadra. Alle 14 la sua nazionale sarà impegnata contro il Mali e per l’occasione il giovane centrocampista ha voluto caricare i compagni. “Forza ragazzi, possiamo farlo di nuovo“. Si legge nel messaggio di Darboe che continua: “Sfortunatamente non potrò essere lì a combattere con voi per i nostri sogni per colpa di questo Covid“. Infine, il centrocampista della Roma ha concluso: “Sono in auto isolamento, ma senza alcun sintomo e spero di tornare il prima possibile“.