Roma-Cagliari, una tegola e un possibile recupero per Mou | Le ultimissime

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Cagliari: le ultime in vista delle probabili formazioni della gara dell’Olimpico.

C’è voglia di riscatto in casa Roma, con i giallorossi che devono mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus e provare a riprendere quel cammino che, sebbene con qualche battuto d’arresta, aveva portato Pellegrini e compagni a tenere il passo dei bianconeri.

Contro i sardi servirà una partita coriacea, per ridurre al minimo i rischi e portare in cascina tre punti che sarebbero di fondamentale importanza. Per quanto concerne le ultime di formazioni, come rivelato da “Il Tempo“, El Shaarawy sarà indisponibile e non prenderà dunque alla gara. Le condizioni dell’esterno verranno valutate nel corso delle prossime ore, ma l’intento dello staff sanitario capitolino è quello di evitare di correre rischi inutili.

Roma-Cagliari, possibile recupero lampo per Karsdorp

Tuttavia, Mourinho potrebbe fare affidamento su Rick Karsdorp, “recuperabile“, anche se il terzino non ha svolto l’ultima seduta di allenamento con il resto del gruppo. Ragion per cui, si candida per una maglia da titolare Maitland-Niles, partito dal primo minuto già contro la Juventus. Come ammesso dallo “Special One” nella conferenza stampa di presentazione alla gara, il mercato di gennaio ha portato ritocchi importanti alla rosa, che saranno funzionali nel corso della stagione. L’attenzione del tecnico lusitano è stata rivolta soprattutto a Sergio Oliveira, il cui bagaglio d’esperienza potrà rivelarsi importantissimo già nell’immediato, ma anche sull’out di destra, alla luce delle note vicissitudini legate a Reynolds, era indispensabile assicurare a Mourinho una valida alternativa a Karsdorp, utilizzabile sin da subito.