Calciomercato Roma, Mou entusiasta | Cambiano le strategie

Tra calciomercato e Campionato, sarà un finale di gennaio ricco di appuntamenti per la Roma. Che potrebbe ora cambiare le proprie strategie.

José Mourinho può sorridere: dopo una partita non scontata, la Roma torna a vincere e mette in cassaforte i primi 3 punti del 2022. Un successo indispensabile per scacciare i fantasmi della sfida contro la Juve e prepararsi al meglio ai prossimi appuntamenti. In attesa di ulteriori novità sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini, l’allenatore portoghese si coccola l’ultimo arrivato: quel Sergio Oliveira capace di entrare subito nel cuore dei tifosi e nel motore della sua Roma.

Un innesto importante, quello del portoghese, del quale Mourinho può certamente dirsi soddisfatto. Schierato in mediana, Oliveira ha subito preso il comando delle operazioni, mettendo in mostra quel temperamento e quella personalità che il tecnico aveva indicato tra le mancanze più gravi della squadra. Con gli innesti di Oliveira e Maitlan-Niles, inoltre, Mourinho sembra aver abbandonato la difesa a 3 vista a lungo nella seconda parte del girone d’andata.

Calciomercato Roma, cambiano le gerarchie | Mou lo esalta

Un ritorno alle origini che l’allenatore aspettava da tempo ma che era stato frenato, nelle scorse settimane, da assenze e infortuni. Ora l’impressione è che il tecnico possa decidere di puntare con continuità sulla linea a 4, anche alla luce delle indicazioni positive tratte dalla sfida di ieri. Ottima, infatti, la prestazione di Marash Kumbulla, schierato dal primo minuto ed elogiato pubblicamente dall’allenatore al termine del match.

“Il migliore in campo secondo me è Kumbulla: è stato umile e bravo quando io sono stato duro con lui“, ha affermato il tecnico a fine partita. Parole che suonano come un riscatto per il centrale, a lungo ai margini della rosa nella prima parte di stagione e ripetutamente inserito nella lista dei possibili partenti del mercato di gennaio. Un addio che ad oggi sembra assolutamente improbabile. Secondo Il Corriere dello Sport Kumbulla, che aveva acceso l’interesse di alcuni club, resterà nella Capitale e sarà la prima alternativa alla coppia centrale formata da Mancini e Smalling. Un’alternativa importante e di sicuro affidamento, vista la prestazione messa in mostra ieri.