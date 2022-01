Calciomercato Roma, “regalo” all’Inter | Offerto a prezzo stracciato

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni riferiscono di una storia giunta ormai ai titoli di coda: via con lo sconto.

Dopo aver piazzato i due colpi Sergio Oliveira e Maitland-Niles, Tiago Pinto spera di imprimere una svolta in tempi relativamente breve alle altre uscite messe in preventivo, per avere carta bianca e mezzi sufficienti per affondare il colpo per un ulteriore rinforzo in mediana.

Il profilo in cima alla lista dei desideri del general manager dei giallorossi sembra rispondere al nome di Boubacar Kamara: duttile, dinamico, il prototipo del centrocampista moderno, capace non solo di inaridire le trame di gioco avversarie, ma anche in grado di far ripartire l’azione con qualità. Il Marsiglia, al momento, non fa sconti, sebbene il francese abbia il contratto in scadenza nel 2022: dunque, già da ora sarebbe in teoria libero di accordarsi in vista della prossima estate. La concorrenza, poi, impone la massima prudenza: il Leeds e l’Aston Villa hanno effettuato più di qualche sondaggio, e anche il Milan continua a monitorare il tutto, sebbene da una posizione più defilata.

Calciomercato Roma, Ndombele offerto anche all’Inter: ecco i dettagli

E così, occhio alle alternative. Su tutte, Tanguy Ndombele, che Conte considera un vero e proprio esubero. L’ex Lione, non fa parte del nuovo progetto tecnico degli Spurs, e potrebbe essere ceduto a cifre relativamente ridotte. In Italia, oltre alla Roma, anche il Napoli e la Juve hanno effettuato dei sondaggi, al momento non affondando il colpo. Secondo quanto riportato da Interlive.it, il francese sarebbe stato offerto anche all’Inter, con il Tottenham disposto a privarsene anche con la formula del prestito con diritto di riscatto. La medesima fonte, però, aggiunge che, “sebbene si tratti di un profilo interessante, potrebbe fare poco al caso” del reparto scintillante di Inzaghi, che fino a questo momento sta dettando legge in campionato.