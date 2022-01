Calciomercato Roma, visite mediche fissate | Cambia aria dopo 6 mesi

Tutto definito verso l’addio a gennaio dopo solo 6 mesi. Il calciomercato invernale non smette di regalare sorprese in casa Roma, fissate le visite mediche.

I giallorossi hanno ritrovato una vittoria preziosa in campionato. La sconfitta di misura inflitta al Cagliari ha permesso ai ragazzi di Josè Mourinho di respirare in classifica, mentre continua ad impazzare la sessione invernale di trattative. Tutto confermato verso il sorprendente cambio di casacca a gennaio, sono state fissate anche le visite mediche.

La Roma ha ritrovato i tre punti dopo il doppio passo falso di inizio anno. La vittoria di misura contro il Cagliari ha sancito l’esordio decisivo di Sergio Oliveira, secondo acquisto della sessione invernale di calciomercato. In attesa di esordire in Coppa Italia contro il Lecce, c’è un addio ormai confermato ufficialmente da riportare. Dopo le prime tre cessioni ufficiali c’è uno scenario che cambia improvvisamente in Inghilterra, coinvolgendo i giallorossi. A sorpresa il cambio casacca a gennaio è ormai definito, sono state anche fissate le visite mediche nella giornata di domani. Ecco gli ultimi dettagli riportati dal giornalista Fabrizio Romano su Twitter.

Calciomercato Roma, fissate le visite mediche: cambia aria dopo 6 mesi

Mentre in casa giallorossa c’è fermento intorno al possibile terzo colpo in entrata c’è un addio a gennaio che coinvolge indirettamente i giallorossi. Robin Olsen cambia casacca dopo sei mesi, con una “promozione” in Premier League. Il 32enne portiere svedese, ancora di proprietà della Roma, ha giocato la prima metà stagionale a difesa dei pali dello Sheffield United. 11 presenze per l’estremo difensore scandinavo, che ha ricevuto ufficialmente il lascia passare per la nuova avventura all’ Aston Villa. Domani sono fissate le visite mediche per il portiere svedese, che si unirà alla squadra allenata da Steven Gerrard. Un addio inaspettato a gennaio, con Tiago Pinto spettatore interessato.