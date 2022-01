Roma-Lecce tra campo e mercato, doppio annuncio ufficiale

I pugliesi hanno emanato due comunicati ufficiali in vista della gara Roma-Lecce di Coppa Italia. Giovedì all’Olimpico in scena alle 21

Non solo Serie A, ma anche Coppa Italia. Giovedì 20 gennaio ci sarà Roma-Lecce, valida per gli ottavi di finale della competizione. Gli uomini di Mourinho sono usciti vittoriosi dall’ultima gara dello Stadio Olimpico dove ha affrontato il Cagliari di Walter Mazzarri. Gli isolani sono stati sconfitti 1-0 grazie alla rete dal dischetto di Sergio Oliveira. Il centrocampista arrivato dal Porto, così come Maitland-Niles, è stato subito messo in campo. Fondamentale la sua freddezza dal dischetto, procurato dallo stesso numero 27 giallorosso, che ha permesso così a Mourinho di conquistare 3 punti.

Nella competizione il Lecce ha già ottenuto due buoni risultati. Al primo turno i pugliesi hanno eliminato il Parma con un secco 3-1. Al secondo, invece, gli uomini di Baroni hanno fatto fuori lo Spezia, battuto 2-0 grazie alle reti di Listowski e Calabresi. Nelle ultime in Serie B, poi, il Lecce ha mostrat0 una buona forma. Quinto in classifica a tre punti dal secondo posto, viene da tre vittorie di fila in campionato senza contare il successo con i liguri.

Leggi anche: Calciomercato Roma, controproposta per il riscatto | Le nuovi condizioni

Roma-Lecce: Simic ai pugliesi, ma c’è anche un positivo

In vista di Roma-Lecce, i pugliesi hanno fatto due annunci ufficiali. Nel primo, i pugliesi hanno comunicato l’acquisto di Lorenco Simic. Il difensore classe ’96 era svincolato, ma in passato ha vestito diverse maglie di squadre di Serie A, tra cui quella del’Empoli, della Spal e della Sampdoria. Probabile che il croato venga utilizzato da subito nella gara contro la Roma giovedì. Il secondpo comunicato del Lecce riguarda la situazione Covid all’interno della squadra. Al nuovo giro di tamponi effettuato un calciatore è risultato positivo al coronavirus ed è stato subito isolato. Il giocatore in questione non ha preso parte all’ultima trasferta del club a Lignano Sabbiadoro ed è stato prontamente isolato.