Empoli-Roma, infortunio in difesa | Comunicato UFFICIALE

Empoli-Roma, a poche ore dalla gara arriva un importante aggiornamento sulle sue condizioni. Di seguito il comunicato ufficiale.

La squadra giallorossa è reduce dalla doppia vittoria contro Cagliari e Lecce. Due imposizioni che hanno comunque palesato alcuni limiti sui quali bisognerà lavorare nei prossimi mesi. Ciò non toglie l’importanza di questi ultimi esiti che, per quanto arrivati contro avversari pressoché modesti, hanno comunque permesso di allontanare i malumori arrivati dopo le partite con Milan e Juventus.

Grazie ai tre gol contro l’ex Calabresi e colleghi, la squadra di Mou affronterà l’Inter di Inzaghi in quel di San Siro per i quarti di finale di una competizione che non deve essere assolutamente snobbata e che, come evidenziato dal famoso striscione della Curva Sud esposto qualche anno fa, è tanto caro ai tifosi capitolini.

Dopo anni di dominio di Juventus anche in questa competizione, i giallorossi avrebbero gran voglia di regalare alla piazza la gioia della decima Coppa Italia. Scongiuri a parte, il cammino resta lungo e tortuoso e, fino alla gara di San Siro, Abraham e compagni dovranno essere bravi a dare continuità di risultati e prestazioni agli ultimi 180 minuti disputati.

A partire dalla gara con l’Empoli, in programma domenica 23 gennaio alle ore 18 e che chioserà un ciclo iniziato il 6 gennaio e destinato a riprendere il 6 febbraio in casa contro il Genoa. Servirà, per tale motivo, attenzione e consapevolezza di fronte ad un avversario che ha fin qui dimostrato di poter far male ai top team del nostro campionato e annoverabile senz’ombra di dubbio tra le sorprese di questa prima parte di stagione.

Empoli-Roma, il comunicato su Sebastiano Luperto

La trasferta toscana evoca diversi ricordi ad entrambe le parti. Molti ricorderanno un pareggio a reti scialbe nel lontano 2016 con un Dzeko sciupone che impedì alla squadra di dare continuità al bel filotto trovato fino a quel momento. Ma non si dimentichi anche la bellissima doppietta di Stephan El Shaarawy ai tempi di Luciano Spalletti. Restando al presente, riportiamo di seguito la nota dell’Empoli circa le condizioni di Sebastiano Luperto.

L’ex Napoli con ogni probabilità non sarà della gara, in seguito al brutto infortunio evidenziato dagli esami diagnostici eseguiti in queste ore che non hanno però ancora permesso di valutare i tempi di recupero. “Empoli Football Club comunica che gli accertamenti effettuati sul calciatore Sebastiano Luperto hanno evidenziato una lesione di basso grado al quadricipite della coscia sinistra. L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo con lo staff sanitario azzurro”.