Calciomercato Roma, tutto fatto | Ecco le cifre della cessione

Sei giorni esatti e il calciomercato invernale 2021-22 si chiuderà. Tiago Pinto sta lavorando su molte trattative.

Soprattutto in uscita si sta concentrando il general manager giallorosso, alle prese – così come in estate – con le tante cessioni di giocatori che non rientrano nei piani tecnici di José Mourinho e non possono far parte del progetto iniziato in questa stagione.

Sono state ben quattro le partenze in questa sessione di riparazione. Ceduti al Getafe Gonzalo Villar e Borja Mayoral, Tiago Pinto ha chiuso anche le uscite di Riccardo Calafiori al Genoa e di Bryan Reynolds al Kortrijk in Belgio. Inoltre c’è stato anche il cambio di squadra per il portiere Robin Olsen, che dal prestito allo Sheffield è finito all’Aston Villa di Steven Gerrard.

Calciomercato Roma, Ciervo al Sassuolo | Le cifre

Intanto la Roma sta per incassare una nuova liquidità fresca. Infatti dal Sassuolo arriveranno circa due milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo dell’esterno offensivo classe 2002 Riccardo Ciervo. Cresciuto nelle giovanili del club capitolino, quest’anno per lui era iniziato con l’esperienza in prestito alla Sampdoria, dove nei primi sei mesi ha totalizzato 2 assist in 12 presenze.

Il ragazzo però passerà alla corte di Alessio Dionisi per un paio di milioni, come riportato dal ‘sassuolonews.net’. La novità è che la Roma non avrà il diritto di recompra per Ciervo, che dunque è pronto ad andare in Emilia-Romagna per una nuova esperienza. I neroverdi hanno sostituito così Jeremie Boga – andato all’Atalanta per 22 milioni di euro – con gli arrivi del giallorosso e del giovane Emil Ceide.