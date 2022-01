Calciomercato Roma, nulla di fatto | Tutto da rifare

Mancano ormai pochi giorni alla chiusura della sessione invernale del calciomercato. Ecco le ultime sulle trattative.

Tiago Pinto sa bene che potrebbe andare a completare il mercato con la ciliegina sulla torta richiesta dall’allenatore della Roma. Qualora invece il dirigente portoghese non porterà nessun altro acquisto, si continuerà ad effettuare la rivoluzione in estate.

Come detto più volte e a più riprese, al progetto della Roma nato proprio all’inizio di questa stagione con la guida tecnica affidata ad uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio, ovvero José Mourinho, servirà del tempo. Tre anni è quell’obiettivo stabilito dai Friedkin insieme allo Special One, ma nel corso di questi tre anni ci dovrà essere un miglioramento progressivo e questo potrà arrivare solamente dal mercato, rinforzando la rosa.

Calciomercato Roma, Diawara si allontana dal Valencia

Le ultime indiscrezioni, però, non sono positive per la squadra capitolina. Infatti la ciliegina sulla torta sopra citata potrebbe arrivare solamente nel caso in cui un altro centrocampista dovesse lasciare la Roma. L’indiziato numero uno resta sempre Amadou Diawara, il quale è uscito dalla Coppa d’Africa nella giornata di ieri, con la Guinea eliminata dal Gambia di Ebrima Darboe.

Secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Maria Tassotti, il Valencia si allontana sempre di più dal giocatore giallorosso, che a questo punto non andrà nel club spagnolo. Tra le pretendenti per il giocatore guineano c’era anche il Torino, che però sembra aver virato fortemente su Ricci dell’Empoli.