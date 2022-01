Riflettori accesi sull’ultima settimana di calciomercato invernale. In casa Roma si attende con ansia il terzo rinforzo, le ultime sulle mosse di Pinto.

Ritorno di fiamma in Spagna per il terzo rinforzo invernale della Roma. Pinto è al lavoro senza sosta per definire gli ultimi movimenti della finestra di mercato di riparazione. Si torna a guardare in casa Atletico Madrid, dove le scelte di Simeone potrebbero essere decisive per riaprire le porte ad una trattativa a gennaio.

C’è da registrare un nuovo scenario che irrompe dalla Spagna. L’ultima settimana di calciomercato potrebbe riservare nuove sorprese in casa Roma, i giallorossi potrebbero tentare l’affondo per il terzo colpo invernale. C’è un nome che potrebbe tornare in voga dalle parti di Trigoria, dove tutte le attenzioni sono su Tiago Pinto. Il general manager giallorosso, responsabile del calciomercato, sta cercando di puntellare qualitativamente la rosa giallorossa. Tra acquisti e cessioni sono state giornate frenetiche, ma tanto potrebbe essere ancora da scrivere per accontentare in toto Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, Simeone decisivo | Effetto domino immediato

Diego Simeone potrebbe essere decisivo per riaprire con effetto immediato una pista già tratteggiata nei mesi scorsi. L’oggetto delle attenzioni risponde al nome di Hector Herrera, centrocampista messicano in forza all’Atletico Madrid. I Colchoneros starebbero trattando l’arrivo del portoghese Joao Palhinha dallo Sporting Lisbona. L’arrivo del mediano aprirebbe le porte alla cessione immediata del calciatore messicano, finora il classe ’90 ha disputato solamente 11 gare in stagione. L’arrivo di Palhinha gli chiuderebbe ulteriormente le porte, facilitando un effetto domino che lo vedrebbe lasciare Madrid dopo tre stagioni. Un profilo su cui potrebbe decidersi di fiondarsi Tiago Pinto per aumentare la qualità della rosa giallorossa. Chiaramente un suo arrivo non si potrebbe prevedere senza la cessione preventiva di Amadou Diawara. Da considerare come il calciatore sia in possesso anche del passaporto portoghese ed il suo contratto è in scadenza a giugno. Questi due ultimi aspetti potrebbero spingerlo in pole position sulla lista di Tiago Pinto, il tempo stringe.