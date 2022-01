Nel corso di questa finestra invernale di calciomercato la Roma è tra le squadre che si è mossa finora di più, regalando a Mourinho due pedine di grande importanza come Maitland Niles e Sergio Oliveira. L’inglese non è solo un semplice vice-Karsdorp, ha dimostrato di essere un vero e proprio jolly da usare in più parti del campo. Sergio Oliveira aggiunge qualità, esperienza e carisma al centrocampo. Ora c’è un ostacolo da affrontare prima di dare allo Special One un terzo regalo.

GUARDA IL VIDEO!