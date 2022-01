Nuova concorrenza a sorpresa sul calciomercato della Roma. Tiago Pinto studia le mosse per regalare il terzo rinforzo a Josè Mourinho.

Ultimi sette giorni di calciomercato invernale che potrebbero portare nuove sorprese in casa Roma. Quest’oggi i giallorossi hanno ufficializzato una nuova cessione, con Riccardo Ciervo – nel girone d’andata in prestito alla Sampdoria- che ha raggiunto a titolo definitivo il Sassuolo. Si continuano a sondar piste per il terzo rinforzo della sessione invernale, con una nuova concorrenza interna da registrare per i giallorossi.

Ultima settimana di calciomercato caratterizzata da trattative che si infiammano. La Roma continua ad essere attiva sul fronte cessioni, mentre i tifosi cercano di capire se e quando arriverà il terzo rinforzo della campagna acquisti invernale. I giallorossi hanno da subito tratto beneficio dei primi due acquisti, Maitland-Niles sulla corsia di destra, ma soprattutto Sergio Oliveira nella zona nevralgica del campo. Proprio a centrocampo si studiano strade che potrebbero portare al terzo colpo invernale, guardando con insistenza al campionato francese.

Leggi anche: Calciomercato Roma, lo stanno chiudendo | Accordo lampo e Pinto KO

Calciomercato Roma, aumenta la concorrenza | Pinto alla finestra

Pinto dovrà fare i conti con la concorrenza interna in Ligue 1. Secondo quanto riportato dal sito Lavoixdunord.fr, c’è una nuova concorrente per il centrocampista portoghese del Lille, Xeka. Il calciatore, ex Braga, veste la maglia del club francese dal gennaio 2017 ed ha totalizzato 71 presenze e tre reti con la squadra Transalpina. Il portoghese è uno dei tanti nomi accostati al taccuino di Tiago Pinto, desideroso di aumentare ancora di più la qualità del centrocampo dei giallorossi. La nuova concorrenza interna sarebbe rappresentata dal Bordeaux. La squadra biancoblu versa in una drammatica posizione di classifica in Ligue 1, ancorata al diciassettesimo posto. Il club francese si è iscritto alle pretendenti del centrocampista lusitano, classe 1994, che tra sei mesi terminerà la sua avventura nel Lille. Pinto proverà l’affondo immediato oppure viverà con decisione su altri profili?