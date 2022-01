Calciomercato Roma, colpo low cost in Ligue 1 | Pinto ha deciso

Nei radar del general manager della Roma c’è un nuovo nome che potrebbe arrivare in questa finestra di calciomercato invernale

Campionato in pausa, ma il calciomercato entra nel vivo. In questi ultimi giorni di gennaio la Serie A si è bloccata a causa degli impegni con le nazionali. Le partite riprenderanno il 5 febbraio, quando la Roma affronta il Genoa allo Stadio Olimpico, per la ventiquattresima giornata di campionato. Se i club sono fermi, però, c’è qualcuno che non può stare con le mani in mano. Si tratta dei direttori sportivi o general manager, come Tiago Pinto, che in questi giorni stanno vivendo le fasi più concitate del calciomercato. Negli ultimi giorni di gennaio, infatti, gli incontri si fanno ancora più frequenti e veloci per mettere a segno nuovi colpi, sia in entrata e in uscita.

Il gm della Roma in questa ultima settimana di gennaio è a Milano per seguire alcune trattative. In primis c’è quella che vede protagonista Amadou Diawara, rientrato dalla Coppa d’Africa a causa dell’eliminazione della sua Guinea. A buttarlo fuori è stato il Gambia del compagno di squadra Ebrima Darboe che ha trionfato 1-0. Per l’ex Napoli sono rimaste in piedi alcune piste italiane, con il Valencia che a lungo ha seguito il giocatore per portarlo in Liga. Oltre a Diawara, Pinto sta cercando di trattare anche le offerte per Davide Santon e Federico Fazio, con l’argentino nel mirino della Salernitana.

Calciomercato Roma, spunta Xeka per il centrocampo

Per il centrocampo sono diversi i nomi che sono presenti sulla lista di Tiago Pinto. Oltre a quello di Kamara, e alla nuova suggestione per Ever Banega, secondo quanto riporta Leggo, rimane vivo quello di Xeka. Centrocampista del Lille classe 1994, con i mastini ha vinto la Ligue 1 2020/2021 e ora il portoghese è nel mirino della Roma in caso le altre trattative non andassero in porto. Xeka è sempre stata un’alternativa valida nei piani di Pinto, che in questi giorni ha deciso di riprendere in considerazione il suo nome.