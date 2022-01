José Mourinho nonostante i risultati negativi dell’ultimo periodo gode ancora della massima fiducia da parte della proprietà Friedkin, decisa a migliorare la Roma seguendo le direttive di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio moderno. Nei piani dello “Special One” c’è una vera e propria epurazione della “colonia spagnola”: Villar e Borja Mayoral sono in uscita già in questa sessione invernale, Carles Peres andrà via in estate. Con l’arrivo di Sergio Oliveira dopo Rui Patricio è destinato ad aumentare anche in futuro il numero di portoghesi in squadra:

