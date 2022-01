Calciomercato Roma, torna subito da Mourinho | Giorni decisivi

Il calciomercato della Roma non è ancora finito, come ammesso dallo stesso general manager giallorosso.

La società capitolina resta vigile sul mercato, in attesa della grande occasione che potrebbe arrivare proprio negli ultimi giorni disponibili per concludere le trattative.

Tiago Pinto e José Mourinho hanno un unico obiettivo, quello di rinforzare la rosa giallorossa. Il budget messo a disposizione dai Friedkin nella sessione di riparazione e ridotto all’osso, ma nonostante questo il gm portoghese non demorde. Qualora dovesse partire un altro centrocampista, dopo l’uscita di Gonzalo Villar in prestito al Getafe, potrebbe arrivare un nuovo rinforzo in casa giallorossa.

Calciomercato Roma, torna Diawara

Tutte le piste dei giorni scorsi potrebbero accendersi, come potrebbero spegnersi per vari motivi. Intatto la cessione potrebbe arrivare prima del previsto. Infatti proprio poco fa il Gambia di Ebrima Darboe (presente nell’undici titolare), ha eliminato la Guinea del suo compagno di squadra Amadou Diawara.

Il giocatore, dunque, potrebbe tornare a Roma per fare di nuovo le valige, qualora dovessero presentarsi offerte importanti per il suo futuro. Su di lui c’è da tempo l’interesse del Valencia, pronto a sferrare l’attacco decisivo per il guineano ex Bologna e Napoli. Il Gambia ai quarti affronterà la vincente del match tra Camerun e Comoros, in programma questa sera.