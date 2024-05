Dalla Juve al Milan, ribaltone Thiago Motta: ecco la situazione che si potrebbe creare nelle prossime settimane. Ancora non è deciso il destino dell’attuale allenatore del Bologna

La questione terrà banco ancora, almeno fin quando non ci sarà nessuna comunicazione ufficiale nel merito. E le voci saranno tanto incontrollate, voci che si smentiranno e che poi torneranno a convergere. Insomma, è il calciomercato signori.

In questo caso parliamo di quello che al momento è uno degli allenatori più cercati sul mercato: il campionato fatto dal Bologna, vicino alla qualificazione alla prossima Champions League, ha fatto accendere i riflettori su Thiago Motta. Molti lo danno ormai alla Juventus come erede di Massimiliano Allegri alla fine di questa stagione. Altri invece non sono così sicuri di questo scenario. E rilanciano una situazione che mette di mezzo il Milan. Sì, perché i rossoneri ormai hanno chiuso il proprio ciclo con Stefano Pioli.

Dalla Juve al Milan, la situazione Thiago Motta

A parlarne apertamente è il giornalista Sasha Tovalieri. E Motta, a quanto pare, sarebbe la prima scelta del Milan. Tutte le intenzioni al momento sono rivolte all’allenatore italiano, e ci sono dei lavori in corso per convincere Thiago Motta a diventare rossonero. Sarebbe un colpo clamoroso per i lombardi, non solo perché porterebbero un allenatore importante, in rampa di lancio e in grado di fare giocare bene le proprie squadre, ma anche perché brucerebbero la Juventus e Giuntoli che, alla fine, potrebbero anche confermare Allegri se le cose dovessero andare in questo modo.

In tutto questo, spiega ancora il giornalista, sono totalmente da escludere le ipotesi Paulo Fonseca, ex Roma adesso al Lilla, e Domenico Tedesco, adesso commissario tecnico del Belgio. I loro profili non sono ritenuti idonei, a quanto pare. Quindi è corsa a due: Juventus e Milan per Motta, con i rossoneri che ci proveranno fino alla fine.