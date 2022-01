In casa Roma si portano avanti una serie di importanti valutazioni di calciomercato anche in prospettiva della prossima stagione.

Tra presente e futuro, la dirigenza della Roma è al lavoro per costruire una squadra capace sempre di più di essere competitiva ad alti livelli. Il percorso cominciato l’estate scorsa con l’arrivo di José Mourinho prevede una vera e propria trasformazione del club, che dovrà crescere in maniera importante sia dal punto di vista tecnico che da quello economico. Il primo “traguardo” in termini di tempo è fissato in tre stagioni: questo è l’arco temporale che Mou e la società si sono dati per compiere i primi decisivi passi di crescita.

Un piano triennale in cui sarà fondamentale l’apporto di tutti. La scelta di un tecnico vincente e di spessore internazionale come Mourinho conferma le alte ambizioni della proprietà. Il portoghese sarà chiamato a migliorare la squadra, forgiando quella mentalità vincente indispensabile per porsi obiettivi importanti. Parallelamente, e al suo fianco, dovrà lavorare il General Manager Tiago Pinto per rendere sempre più competitiva la rosa, sessione dopo sessione.

Calciomercato Roma, addio Mkhitaryan: ecco il sostituto

La volontà del club è di lavorare in sede di mercato per migliorare la rosa passo dopo passo. Nessun intant team, nessuna campagna acquisti faraonica. Piuttosto un lavoro ponderato e ben organizzato per trovare il giusto mix tra talenti in prospettiva e calciatori di esperienza subito pronti. Da questo punto di vista le valutazioni che verranno fatte già a partire da questi mesi saranno decisive, con diverse posizioni su cui sarà importante prendere la decisione giusta per il futuro.

Tra i calciatori il cui futuro è incerto rimane Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è in scadenza di contratto e, dati gli ottimi rapporti tra le parti, qualsiasi decisione sull’eventuale prolungamento verrà presa più a ridosso della fine della stagione. Secondo quanto riporta oggi La Repubblica, però, l’ipotesi più probabile rimane un addio del centrocampista. Senza rancori, è probabile che le strade di Miki e della Roma si separino nel prossimo giugno. Il calciatore è di livello, non ci sono dubbi. Ma l’età avanza e l’ingaggio – superiore ai 3 milioni – potrebbe essere destinato a opzioni di maggiore prospettiva. Tra le opzioni, particolarmente interessante quella che porta a Benjamin Šeško, 18enne attaccante del Salisburgo. Il procuratore del giocatore, Elvis Basanovic, è recentemente stato in visita a Trigoria. Chissà che non possa essere un indizio…