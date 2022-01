Calciomercato Roma, fissato l’incontro decisivo | Annuncio Sky

Calciomercato Roma, Pinto ha fretta di trovare il bandolo della matassa in tempi relativamente brevi: fissato l’incontro decisivo.

Per evitare di trovarsi nella stessa situazione che si materializzò la scorsa estate, quando Pinto fu costretto a rivedere il piano che aveva sapientemente orchestrato, la parola d’ordine in casa Roma è vendere.

Ceduti i vari Mayoral, Villar e Reynolds, si spera di trovare una soluzione definitiva anche per Fazio e Diawara: se per il primo l’interesse della Salernitana è sempre più concreto, come ammesso dallo stesso Walter Sabatini, per l’ex centrocampista del Bologna la situazione è molto più intricata, con il Torino che ha deciso di affondare il colpo per Samuele Ricci e con l’interesse del Valencia che si è progressivamente raffreddato. Pinto, però, ha fretta di sbrogliare questo nodo che sta diventando un rebus con il passare dei giorni, motivo per il quale avrebbe deciso di convocare il giocatore, di ritorno dagli impegni della sua Nazionale in Coppa d’Africa, per un faccia a faccia che ha tutta l’aria di essere risolutivo.

Calciomercato Roma, “convocato” Diawara: annuncio Sky

A riferirlo è Sky, che spiega come l’intenzione di Diawara sarebbe quella di non trasferirsi: l’incontro con il calciatore, però, che dovrebbe rientrare nella Capitale giovedì o venerdì, sarà utile per fargli capire le scelte della società, che sta spingendo per trovargli una sistemazione. Gli apprezzamenti di certo mancano, anche se le offerte concrete latitano: Venezia, Cagliari e Sampdoria si sono sì interessate al centrocampista, ma limitandosi a tastare in maniera esplorativa la situazione, senza formalizzare offerte concrete. La sensazione è che, volente o nolente, a breve s arriverà ad una svolta.