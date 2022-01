Calciomercato Roma, fumata grigia | Doppio ostacolo: può saltare tutto

Calciomercato Roma, manca ancora l’accordo definitivo tra le parti: il rischio che possa saltare tutto è concreto.

In questi ultimi giorni che ci separano alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, Tiago Pinto cercherà di perseguire un duplice obiettivo, assolutamente complementare.

Il general manager non solo deve continuare a sfoltire la rosa, dunque “epurando” quei profili che José Mourinho non considera assolutamente funzionale per il proprio progetto tecnico, ma aspetta anche di capire se possano crearsi i presupposti per un altro colpo in mediana. L’impatto di Sergio Oliveira è stato devastante, e il lusitano ha dato soltanto un saggio delle sue qualità: la sensazione è che, con un ulteriore ritocco, con l’acquisto di un calciatore dinamico bravo soprattutto nella fase di interdizione, il centrocampo a disposizione di Mou possa poi dirsi completo e poliedrico. Il primo nome sulla lista è quel Boubacar Kamara che ha annunciato pubblicamente di non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Marsiglia in scadenza nel 2022: tuttavia, le esose richieste di ingaggio al momento hanno stoppato sul nascere ogni velleità di approfondire i discorsi, e il tempo comincia a stringere.

Calciomercato Roma, non decolla l’affare Ndombele-Psg: i dettagli

Non a caso la Roma qualche sondaggio per Tanguy Ndombele l’ha fatto, ma si è limitata a tastare esplorativamente la situazione. Negli ultimi giorni ha preso consistenza la pista Psg per l’epurato di lusso di Antonio Conte, che però la compagine transalpina sarebbe propensa a prelevare soltanto in prestito, a fronte delle esose richieste di ingaggio. L’agente dell’ex Lione è stato all’ombra della Tour Eiffel per toccare con mano la situazione, ma stando a quanto riferito da “Le Parisien“, la trattativa vive al momento una fase di stasi. L’affare non decolla non soltanto per la questione legata all’ingaggio del francese, ma anche perché Leonardo non è riuscito a piazzare quegli esuberi in mediana con i cui addii avrebbe liberato posto a Ndombele.