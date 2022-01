Calciomercato Roma, intrigo internazionale | Si sblocca così

Il General Manager della Roma Tiago Pinto non rinuncia alla possibilità di centrare un colpo in chiusura di calciomercato.

José Mourinho, nell’ultima conferenza stampa tenuta prima della sosta, aveva dato una delle sue risposte tutte da interpretare, sul mercato. “Il calciomercato è aperto fino al 31 gennaio. Certamente è aperto“, aveva detto l’allenatore. “Se mi aspetto qualche altro acquisto? No, non mi aspetto nient’altro. Ma il calciomercato è aperto“. Parole che dalle parti di Tiago Pinto devono essere suonate come un segnale, come la richiesta di un ulteriore sforzo.

L’allenatore è consapevole che, data la breve durata del mercato invernale e visto il budget limitato su cui poteva contare, il General Manager ha fatto un ottimo lavoro fin qui. Pinto è infatti riuscito a portare nella Capitale due giocatori che piacciono a Mourinho, che rispondono alle richieste che il tecnico aveva avanzato, ed è per giunta riuscito a farlo nel giro di appena 10 giorni dall’apertura del calciomercato. Tutti elementi che l’allenatore ha sottolineato in più di un’occasione, elogiando il lavoro della società.

Calciomercato Roma, triplo incastro in Europa | Si sblocca così

Eppure per far somigliare la Roma all’idea di squadra che Mourinho ha in mente ci sono ancora ampi margini di miglioramento. Il tecnico vuole una squadra più fisica e più “cattiva” dal punto di vista agonistico. Per questo giocatori di personalità ed esperienza sono sempre in cima alla sua personalissima lista di preferenze. E per questo sarebbe più che felice se dal mercato arrivasse un ultimo, per certi versi sorprendente, colpo in mediana. Pinto lo sa e continua a lavorare per farsi trovare pronto qualora si presentasse l’occasione giusta.

Nelle ultime ore è circolato con insistenza il nome di Danilo Pereira. Il PSG, che ha messo gli occhi su Ndombele, vorrebbe fare spazio al francese cedendo il mediano portoghese. Che non è, secondo La Gazzetta dello Sport, il preferito di Mourinho ma che sarebbe comunque accolto con entusiasmo a Roma. L’allenatore in mezzo vorrebbe un giocatore dalle caratteristiche diverse, più regista e meno frangiflutti. Ma Danilo ha altri vantaggi dalla sua. Per esempio potrebbe ambientarsi in fretta: la colonia portoghese lo aiuterebbe, ha già giocato con Oliveira ai tempi del Porto e conosce la Serie A. Il portoghese infatti ha militato nel Parma nella stagione 2011/12. Appena 5 presenze, ma l’occasione per imparare la lingua e conoscere il Campionato. Resta da trovare l’incastro. Al centro di tutto il Tottenham, che per chiudere l’acquisto di Amrabat vuole liberarsi di Ndombele, pronto a sbarcare a Parigi. Tessera dopo tessera l’ultimo pezzo del domino potrebbe essere proprio Danilo Pereira in giallorosso.