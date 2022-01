Calciomercato Roma, Pinto sorride | Altro affare in Ligue 1

In casa Roma si continua a lavorare per concludere nel migliore dei modi la sessione invernale di calciomercato.

Il calciomercato invernale entra nel rush finale. Ancora pochissimo il tempo rimasto a disposizione di dirigenti e procuratori per mettere a segno gli ultimi colpi di questa finestra di gennaio. E come spesso accade, gli ultimi giorni potrebbero essere quelli più densi di colpi di scena e trattative a sorpresa. Con l’imminente chiusura della sessione, infatti, tutte le società che fino a questo momento hanno mantenuto ferme le proprie posizioni sembrano disposte a sbilanciarsi di più, aprendo a possibili affari last minute.

Trattative che spesso si rivelano essere concatenate tra loro, in un effetto domino che se innescato può produrre conseguenze su diverse operazioni. Pensiamo ad esempio al rebus dei centrocampisti in giro per l’Europa. Con un big come Tanguy Ndombele in uscita, in prestito, dal Tottenham, diverse squadre europee sarebbero felici di accoglierlo. Eppure non per tutti l’affare è così immediato, visto che con le rose complete è quasi sempre necessario cedere qualche esubero per far spazio ai nuovi arrivati.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, intreccio con la Juve | Effetto domino pazzesco

Calciomercato Roma, altro affare in Ligue 1 | Ecco la svolta

Una dinamica che riguarda da vicino anche la Roma. Sia perché Mourinho sarebbe felice di tornare a lavorare con Ndombele, che conosce bene proprio dai tempi degli Spurs, sia perché l’eventuale terzo colpo giallorosso – qualunque sia il nome – è legato a doppio filo alle operazioni in uscita. Tiago Pinto è riuscito a chiudere due affari importanti nei primi giorni di gennaio, intervenendo nei settori indicati dall’allenatore come prioritari. Ora, per chiudere col botto, serve l’addio di qualche calciatore che non rientra nei piani dello Special One.

Il nome più chiacchierato da questo punto di vista negli ultimi giorni è quello di Amadou Diawara. Il guineano, di ritorno dalla spedizione in Coppa d’Africa, sembrerebbe aver aperto all’addio, a condizione che per lui arrivi l’offerta giusta. E visto l’alto stipendio che percepisce nella Capitale – 2,2 milioni a stagione – appare difficile che le squadre di Serie A che lo hanno contattato possano soddisfarlo. I tentativi di Cagliari, Venezia e Sampdoria rischiano dunque di dimostrarsi vani. Sul ragazzo, sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, resta vivo l’interesse del Galatasaray e si segnala l’inserimento di due club francesi. E proprio dalla Ligue 1, quindi, potrebbe arrivare l’inserimento decisivo per sbloccare la situazione. Un Campionato con cui la Roma, dal punto di vista del mercato in uscita, sembra avere un gran feeling, se pensiamo ai recenti trasferimenti di Pau Lopez, Cengiz Under e Justin Kluivert.