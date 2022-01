Calciomercato Roma, intreccio con la Juve | Effetto domino pazzesco

Calciomercato Roma, asse infuocato: l’offerta da capogiro che vede protagonista anche la Juventus. Cosa sta succedendo.

L’afflato internazionale che si respira in casa Roma dopo la nomina di José Mourinho come guida tecnica dei giallorossi si denota anche e soprattutto sulle scelte di mercato.

Non è un caso, ad esempio, che molte operazioni concluse nelle ultime due sessioni di calciomercato abbiano spinto Pinto a cercare giocatori dalla Premier, uno dei campionati che Mou conosce meglio. E soprattutto per il centrocampo, i giallorossi potrebbero nuovamente ritornare a monitorare la situazione d’Oltremanica. Con un Kamara sempre più lontano, a causa delle esose richieste in termini di ingaggio, è ritornato a circolare con insistenza il nome di Granit Xhaka, ormai in rotta di collisione con l’Arsenal. Attenzionato Ndombele, ormai in procinto di vestire la maglia dell’Arsenal, la Roma ha sondato soprattutto in estate l’evolversi della situazione legata a Douglas Luiz, per il quale l‘Aston Villa, stando a quanto riportato da “Evening Standard”, avrebbe ricevuto un’offerta da 30 milioni di sterline da un non precisato club di Premier League. Sta di fatto che nelle ultime ore l’Arsenal sarebbe tornata in lizza, con i Gunners pronti ad avvicinarsi alle richieste economiche dei “The Villans”, come riferito dal Daily Express.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Cambia la formula

Calciomercato Roma, intreccio Juve-Premier: l’offerta che fa saltare il banco

Intreccio che vede coinvolto anche la Juventus, con l’Aston Villa che, non a caso, ha cominciato a sondare Rodrigo Bentancur, per il quale sarebbero stati messi sul piatto 20 milioni di euro, offerta rispedita al mittente dalla Juventus. Tuttavia, non è escluso che il club inglese non possa ritornare alla carica, aumentando l’offerta per i bianconeri, nel caso in cui l’Arsenal effettivamente dovesse presentarsi con un’offerta da capogiro per Douglas Luiz. Intreccio sicuramente da tenere d’occhio, e che potrebbe monopolizzare questi ultimi giorni della finestra invernale di contrattazioni.