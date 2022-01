Calciomercato Roma, fumata bianca a un passo | Cambia la formula

Calciomercato Roma, le ultime indiscrezioni dall’Inghilterra forniscono ragguagli importanti: chiusura a un passo.

Mancano poche ore, ormai, al gong definitivo che decreterà la chiusura della sessione invernale di calciomercato, con la Roma che spera ancora di regalare a Mourinho quell’ulteriore innesto in mediana che farebbe fare un ulteriore salto di qualità all’organico a disposizione dello Special One.

Come abbiamo ribadito a più riprese, sul piatto della bilancia inevitabilmente ricopriranno un ruolo di primo piano quelle trattative in uscite che i giallorossi riusciranno ad imbastire. In quest’ottica, la possibile uscita di Amadou Diawara libererebbe una casella nell’immediato, con il nome di Xhaka che nelle ultime ore sembrerebbe essere ritornato in auge, anche se il primo nella lista continua ad essere Boubacar Kamara, per il quale però non sono da registrare aperture. Accostato a più riprese ai giallorossi, ed ormai in procinto di cambiare aria, anche per Tanguy Ndombele sembrerebbe essere finalmente arrivata l’ora della svolta.

Calciomercato Roma, intrigo Ndombele: svolta e accordo vicino

Il francese ex Lione, infatti, come riportato dal Daily Telegraph, è sempre più vicino a vestire la maglia del Psg. Le trattative per il passaggio dell’attuale centrocampista degli Spurs all’ombra della Tour Eiffel ha subito un’accelerata importante in giornata, al punto che la fumata bianca è ormai a un passo. Emergono ulteriori dettagli in merito alla natura di un accordo ormai solo da ratificare: i francesi non solo si faranno carico del 100% dell’ingaggio del centrocampista, ma, dopo il prestito del calciatore di 6 mesi, avranno anche un’opzione di acquisto. Proprio su questo aspetto bisogna ancora trovare la quadra definitiva, non soltanto sulle cifre dell’ipotetico riscatto, ma sulla natura di quest’ultimo, e cioè se sia o meno obbligatorio. Tuttavia, la strada sembra ormai tracciata e solo un colpo potrebbe ribaltare le carte in tavola.