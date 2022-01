Ultimi giorni di calciomercato in casa Roma, ore di trattative febbrili. Lo scenario che giunge dalla Francia potrebbe beffare Pinto due volte.

Sempre meno giorni separano la Roma dalla fine del calciomercato invernale. Occhi puntati su Tiago Pinto, che sta cercando di trovare la quadra per garantire il terzo rinforzo della sessione di riparazione a Josè Mourinho. Mentre si lavora senza soste al fronte delle cessioni c’è uno scenario che arriva dalla Ligue 1 che potrebbe scompigliare tutti i piani.

Ultimi giorni di calciomercato che vivono di autentiche fiammate in tutta Europa. La finestra di operazioni invernali sta riservando tante sorprese, non solo in Serie A. A quattro giorni dalla chiusura delle trattative c’è un nuovo retroscena in Ligue 1, col doppio affare che potrebbe lasciare i giallorossi a mani vuote. Josè Mourinho ha usufruito da subito delle energie dei nuovi arrivati in casa Roma, gettati nella mischia dall’esordio ufficiale, la ciliegina sulla torta per Tiago Pinto potrebbe essere il terzo colpo. Ma il tempo stringe e lo scenario che giunge dalla Francia potrebbe mettere un doppio freno ai desideri della dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, doppio affare in Ligue 1 | Pinto a mani vuote

Proprio quest’oggi vi avevamo raccontato di una nuova pista in Ligue 1. Si è guardato in casa PSG, dove il profilo di Danilo Pereira avrebbe potuto ingolosire i giallorossi. Altro nome da tempo accostate ai desideri di Mou è quello di Tanguy Ndombele, in odore d’addio col Tottenham. Il doppio intreccio in Francia potrebbe ostacolare con decisione Pinto in ambedue le piste. Come riportato dal sito FootMercato.com il PSG potrebbe lasciare partire in prestito il centrocampista Ander Herrera, destinazione Lione. La partenza del centrocampista spagnolo potrebbe da un lato bloccare la cessione di Danilo, dall’altra dare il via libera al club parigino per l’affondo a Ndombele. Il rischio concreto è quella di veder sfumare due piste appetibili con un colpo solo.