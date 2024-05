Roma-Bayer, svelati prima dell’inizio: Xabi Alonso smascherato

Roma-Bayer, svelati prima dell’inizio le contromisure che Xabi Alonso adotterà nella gara di stasera all’Olimpico contro la Roma.

È l’Europa League Day. È la notte della Roma. L’ennesima. Oramai sono quattro anni che la formazione giallorossa approda alle semifinali di una competizione europea. La meta da raggiungere è Dublino. L’Aviva Stadium della capitale irlandese sarà infatti il teatro della finale della seconda competizione europea per club.

Sarà la sera del 22 maggio e la Roma vuole esserci per riprovare a portare nella capitale il prestigioso trofeo sfuggito amaramente la passata stagione. L’avversario è il peggiore che potesse capitare alla formazione giallorossa. Il Bayer Leverkusen rappresenta una della grandi novità della stagione del calcio europeo.

Ha disintegrato la concorrenza del Bayern Monaco, impedendo ai bavaresi la vittoria del 12esimo titolo consecutivo. I biancorossi di Monaco, ancora in corsa in Champions League, in questa stagione non lo sono mai stati in Bundesliga. Troppo superiore il rendimento della formazione guidata da Xabi Alonso.

Roma e Bayer si sono già incrociate nella passata stagione ed in quell’occasione la Roma di José Mourinho ha avuto la meglio sui tedeschi che avevano già in panchina l’ex campione spagnolo, subentrato a stagione iniziata. La Roma attuale è complessivamente più forte rispetto a quella guidata dal profeta portoghese.

Roma-Bayer Leverkusen. Le ultime sui tedeschi

Anche il Bayer Leverkusen, però, è più forte. Decisamente più forte e convinto dei propri mezzi. La vittoria in Bundesliga e l’imbattibilità stagionale regalano serenità e sicurezza.

E se Daniele De Rossi rispetta la formazione tedesca, altrettanto rispetto è dovuto alla Roma da parte di Xabi Alonso. Il tecnico spagnolo non vuole farsi sorprendere da una Roma che potrebbe far male in ogni momento. Sono in corso valutazioni, ma già emergono le prime certezze riguardo la formazione.

Grazie alla Bild, ecco le ultime sui probabili undici della formazione tedesca. Veniamo a sapere che, in vista della gara di stasera: “Kovar, Tah, Xhaka e Wirtz giocheranno oggi contro la Roma. Probabile che parta anche Adli“. Iniziano, quindi, a venire fuori le prime scelte del tecnico spagnolo.

Il suo Bayer Leverkusen è ancora imbattuto, ma c’è sempre una prima volta. E la Roma di Daniele De Rossi…