Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino | Tentativo in extremis

Gli ultimi giorni di calciomercato riservano spesso sorprese e colpi di scena: possibile che quest’anno gli ultimi affari riguardino anche la Roma.

La sessione invernale di calciomercato si avvia verso la conclusione. Al gong che segnerà lo stop definitivo alle trattative mancano solo 5 giorni e la sessione, fin qui, non ha riservato scossoni clamorosi. Al di là del probabile trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus, la maggior parte delle altre squadre è rimasta in attesa, magari con l’obiettivo di piazzare nelle ultime ore qualche colpo. Non fa parte di questo novero la Roma, attivissima sin dai primi giorni della sessione.

Con i due arrivi di Maitland-Niles e Sergio Oliveira i giallorossi sono riusciti ad intervenire nelle zone di campo che necessitavano maggiormente, mettendo a disposizione di Mourinho due elementi di spessore. Il resto della sessione giallorossa è stato fin qui dedicato alla cessione degli esuberi. Eppure non è scontato che il calciomercato invernale della Roma non riservi qualche altra sorpresa last minute.

Calciomercato Roma, scatta l’effetto domino | Ecco cosa sta succedendo

Come detto, il General Manager Tiago Pinto è riuscito a mettere a segno due colpi importanti nel giro di pochi giorni. Affari che hanno soddisfatto Mourinho ma cui potrebbe nei prossimi giorni aggiungersi un ulteriore colpo a sorpresa. Certo, perché questo accada tutti i tasselli di un complicato puzzle dovranno trovare la sistemazione giusta. Un’ipotesi non semplice ma ancora possibile. A favorire Pinto in questo gioco di incastri ci sono i movimenti di calciomercato cui i club di Premier League si preparano a dare vita. E che potrebbero aiutare il General Manager portoghese nell’assalto a un vecchio pallino di Mourinho: Granit Xhaka.

La prima novità potrebbe riguardare infatti una conoscenza del nostro calcio: Rodrigo Bentancur. Il centrocampista uruguayano della Juve piace parecchio all’Aston Villa, che sarebbe pronto, secondo il Daily Mail, a presentare un’offerta intorno ai 24 milioni di euro per averlo. Una mossa che il club di Birmingham vorrebbe mettere a segno per sostituire la partenza di Douglas Luiz, su cui è forte la pressione dell’Arsenal. I Gunners vogliono subito un centrocampista difensivo ed hanno appena rinunciato alla corsa a Bruno Guimaraes, concentrandosi su Luiz. Se questi affari andassero in porto, per i giallorossi si riaprirebbe una piccola speranza per cercare di portare nella Capitale Xhaka. Possibile che quattro giorni per mettere in piedi la trattativa siano pochi, ma Pinto potrebbe fare un tentativo. Quanto meno, sottolinea Il Corriere dello Sport, per gettare le basi in vista della sessione estiva.