Calciomercato Roma, svolta dietro l’angolo: cosa serve per il sì

Calciomercato Roma, la sensazione è che alla fine una soluzione la si troverà: le condizioni per la fumata bianca.

In queste ultime ore della sessione invernale di calciomercato, la Roma – oltre ad attenzionare il profilo con il quale eventualmente rimpolpare la propria mediana – è impegnata anche nella risoluzione di “casi spinosi” per quanto concerne le cessioni.

E quindi, fari puntati non solo sulla possibile partenza di Diawara, con l’attenzione del gm giallorosso che è rivolta anche alla possibile cessione di Fazio alla Salernitana. Il difensore argentino, ormai ai ferri corti con i giallorossi, vive da mesi una situazione da separato in caso, dopo aver rispedito al mittente tutte le offerte ricevute in estate. Con il contratto in scadenza nel 2022, l’ex Tottenham è ora intrigato dalle avances della Salernitana, con Sabatini che – come ammesso nelle ultime ore – ha rotto gli indugi e presentato una proposta concreta al calciatore, che però vorrebbe avere delle rassicurazioni ben precise dai granata.

Calciomercato Roma, Fazio-Salernitana: le ultimissime

Come riportato da tuttosalernitana.com, infatti, il nodo sussiste nella durata del contratto che Fazio andrebbe a sottoscrivere, che il diretto interessato vorrebbe che fosse pluriennale: inoltre, il difensore chiederebbe di essere blindato anche la prossima stagione, indipendentemente dal raggiungimento o meno della salvezza. Si tratta di cavilli che non possono essere bypassati con superficialità, ma che alla fine dovrebbero essere aggirati, dal momento che tutte le parti in causa – al momento – vogliono raggiungere un’intesa definitiva. Fazio vuole tornare a rimettersi in gioco in una squadra che punti su di lui, con la Salernitana che d’altro canto vuole rinforzare il proprio pacchetto arretrato, e in questo senso bisogna collocare l’interessamento per Radu Dragusin, difensore romeno di proprietà della Juventus, ma in prestito alla Sampdoria. Lavori in corso: si aspettano notizie in merito a stretto giro di posta.