Calciomercato Roma, nome nuovo in mediana | Affare low cost

A pochi giorni dalla conclusione della sessione invernale di calciomercato, spunta una nuova ipotesi per il centrocampo della Roma.

Il calciomercato invernale entra nel rettilineo finale. Lasciate alle spalle le ultime curve, la sessione di gennaio intravede la conclusione e diversi club cercano di approfittare di questi ultimi giorni per mettere a segno qualche colpo. Un problema che la Roma vive in maniera relativamente tranquilla. Gli acquisti piazzati da Tiago Pinto nella prima metà del mese hanno soddisfatto José Mourinho, convinto che tanto Maitland-Niles quanto Sergio Oliveira possano essere fondamentali nella seconda parte della stagione.

Quel che è certo, quindi, è che la Roma è riuscita a completare le operazioni più urgenti già nei primissimi giorni di calciomercato. Questo non significa, tuttavia, che se si presentasse l’occasione per un altro rinforzo la dirigenza non la coglierebbe. Al contrario, sia Mourinho che Pinto sono consapevoli del fatto che un affare last minute, alle giuste condizioni, potrebbe aiutare ulteriormente nella corsa ai diversi obiettivi stagionali.

Calciomercato Roma, nome nuovo | Affare last minute

Per questo il General Manager portoghese non ha mai smesso di lavorare sia sulle uscite, con gli esuberi da piazzare, che sulle eventuali occasioni in entrata. Il club ha deciso di rimandare a giugno lo stanziamento di un budget importante per il mercato, ma Pinto ha già dato dimostrazione di saper colmare con la diplomazia la scarsa disponibilità di fondi. E allora occhio alle occasioni dell’ultimo minuto, che potrebbero ingolosire la dirigenza giallorossa.

Tra queste potrebbe rientrare Danilo Pereira, centrocampista portoghese di proprietà del PSG. Il club parigino lo ha acquistato per 16 milioni di euro e, nell’operazione di alleggerimento dei costi che dovrà portare avanti, sembra ben disposto a lasciarlo partire. Il trentenne guadagna 2 milioni di euro a stagione e secondo Il Romanista è stato offerto anche alla Roma. Che ci sta pensando. L’operazione sarebbe economicamente sostenibile, visto che con un prestito gratuito i giallorossi dovrebbero sborsare soltanto 1,4 milioni di euro per lo stipendio lordo del calciatore. Fondamentale, però, sarà l’addio di un altro centrocampista. E le ultime notizie relative a Diawara sembrano tutt’altro che incoraggianti.