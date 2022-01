Calciomercato Roma, ora cambia tutto | Pinto resta in corsa

Le trattative di calciomercato si surriscaldano quando alla chiusura della sessione invernale mancano ormai pochi giorni.

José Mourinho lo aveva detto sin dai primissimi giorni della sua esperienza romanista: a questa squadra serve un centrocampista. Il giocatore a cui il portoghese faceva riferimento aveva caratteristiche ben precise. Non soltanto tecniche, ma anche caratteriali. Lo Special One era alla ricerca di un elemento di spessore, capace di guidare la squadra sia dal punto di vista tattico che carismatico. Un leader che potesse aiutare il gruppo in una crescita complessiva.

Necessità che nel corso della prima metà di stagione si sono dimostrate reali. Troppo spesso la squadra ha messo in luce una scarsa capacità di dominare dal punto di vista psicologico alcune fasi delle partite. E così con l’arrivo del calciomercato invernale il General Manager Tiago Pinto ha regalato al tecnico un calciatore capace di rispondere perfettamente all’identikit che Mourinho aveva tracciato. Sergio Oliveira si è immediatamente calato nella parte, prendendo per mano la squadra sin dai primissimi minuti in maglia giallorossa.

Calciomercato Roma, cambia l’obiettivo | La situazione

E’ altrettanto vero però che l’appetito, come noto, vien mangiando. E così in casa giallorossa l’ipotesi di poter piazzare entro la fine del calciomercato invernale un altro colpo piace non poco. Solo un’idea, per il momento, visto che il budget a disposizione di Tiago Pinto non è tale da far sognare operazioni faraoniche. Eppure, se una serie di circostanze coincidessero e se si presentasse l’opportunità giusta, l’idea di un terzo acquisto potrebbe prendere corpo. Da questo punto di vista le ultime notizie che arrivano dalla Spagna si prestano a diverse possibili interpretazioni.

Secondo quanto riporta Marca, infatti, il Valencia avrebbe deciso di puntare, per rinforzare il proprio centrocampo, su Ilaix Moriba, centrocampista attualmente di proprietà del Lipsia. Il mediano sarebbe stato indicato dall’allenatore Bordalas come prima scelta per la mediana. Una decisione che riguarda indirettamente anche la Roma. Da una parte perché segnerebbe la definitiva uscita di scena del Valencia per Diawara, dall’altra perché gli spagnoli sarebbero costretti a rinunciare anche alla trattativa avviata con il Tottenham per Tanguy Ndombele. Il francese potrebbe quindi tornare un obiettivo possibile per gli ultimi giorni di mercato. Insomma: a pochi giorni dalla chiusura dalla sessione le opportunità per un terzo colpo giallorosso rimangono in piedi.