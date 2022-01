Calciomercato Roma, rifiuto totale | Così si rischia lo stallo

Il General Manager della Roma Tiago Pinto lavora per concludere nel migliore dei modi la sessione invernale di calciomercato.

La Roma si gode la sosta di Campionato forte dei risultati positivi ottenuti subito prima dello stop. Le tre vittorie che i giallorossi hanno messo in fila tra Serie A e Coppa Italia permettono a Mourinho di guardare al prosieguo della stagione con maggiore ottimismo. I sei punti conquistati contro Cagliari ed Empoli, infatti, hanno mosso la classifica giallorossa, con il sogno di inseguire il quarto posto che rimane in piedi. In particolare i segnali positivi sono arrivati dalla trasferta in Toscana, dove la Roma ha offerto una prestazione eccellente.

Parallelamente il successo contro il Lecce in Coppa Italia, arrivato al termine di una gara sofferta, ha spalancato ai giallorossi le porte dei quarti di finale. Un appuntamento importante in particolare per José Mourinho, che ritroverà l’Inter. La Coppa rappresenta inevitabilmente un obiettivo per la Roma, che ha voglia di tornare ad alzare al cielo un trofeo, magari già in questa stagione.

Calciomercato Roma, ancora un “no” | Così si complica tutto

Per farlo l’allenatore portoghese conterà sui due nuovi arrivi del calciomercato invernale. Ainsley Maitland-Niles e Sergio Oliveira sono già diventati elementi importanti dell’undici giallorosso, con Mourinho che ha espresso grande soddisfazione per il loro arrivo. Eppure in casa giallorossa l’ipotesi di chiudere la sessione invernale con un ultimo botto rimane aperta. Per farlo, però, sarà fondamentale riuscire a fare spazio in rosa con la cessione di qualche esubero.

Una necessità che sembra contrastare in maniera netta con la posizione rigida assunta nelle ultime ore da Amadou Diawara. Il centrocampista, che sta per fare ritorno in Italia dopo l’eliminazione della Guinea dalla Coppa d’Africa, sembra fermamente intenzionato a rifiutare tutte le proposte che arriveranno per un suo trasferimento. Un po’ come avvenuto la scorsa estate, quindi, Diawara ha fatto sapere di non voler accettare la cessione. In particolare, come sottolinea oggi Leggo, il centrocampista non è minimamente intenzionato ad accettare il corteggiamento da parte di squadre di rango inferiore, che non sarebbero in grado di garantirgli lo stipendio da 2,5 milioni di euro che percepisce nella Capitale. Una bella grana per Pinto, che cercherà fino all’ultimo di convincere il ragazzo ad accettare altre destinazioni.