Marotta l’ha già scaricato: via libera Roma a costo zero

Marotta lo ha già scaricato: si è offerto ai nerazzurri ma per ora la risposta è stata fredda. Via libera per la Roma per il colpo a parametro zero in Serie A

Zielinski dal Napoli, e poi Taremi dal Porto. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina potrebbe non essere finita qui. Si parla di un altro possibile innesto senza spendere un euro sul mercato. Nel corso degli anni Beppe Marotta, attuale amministratore delegato dei nerazzurri, ha dimostrato di saperci fare sotto questo aspetto, anticipando e anche di molto la concorrenza. E i campioni d’Italia hanno già piazzato due colpi in questo modo: il primodal Napoli, e poidal Porto. E secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina potrebbe non essere finita qui. Si parla di un altro possibile innesto senza spendere un euro sul mercato. Un uomo che, come vi abbiamo svelato, piace anche alla Roma.

Marotta ha detto di no a Nandez

In scadenza di contratto con il Cagliari ed ex compagno di squadra di Daniele De Rossi al Boca Juniors, Nahitan Nandez è un elemento che piace ai giallorossi ma che secondo le informazioni del quotidiano in edicola questa mattina si sarebbe offerto ai nerazzurri. Un ritorno di fiamma, in questo caso, visto che pure nelle passate stagioni era stato cercato dai milanesi.

Nelle estati passate, però, qualche intoppo con l’agente del calciatore non aveva portato alla fumata bianca, ed è anche per questo che per ora la risposta dei nerazzurri è stata fredda. Qualora però dovesse partire Dumfries, si potrebbe comunque riaprire la trattativa. Sempre se l’Inter decida di puntare sul calciatore. Per adesso però non c’è niente di caldo che possa fare pensare ad una chiusura imminente di questa ipotetica operazione. Certo è comunque che la Roma farebbe bene ad accelerare qualora decidesse di prendere il giocatore. I colpi a zero piacciono a tutti.