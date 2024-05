Calciomercato Roma, la prima cessione della Juve rovina De Rossi

Calciomercato Roma, la prima cessione della Juventus mette con le spalle al muro De Rossi: Giuntoli trova i fondi per il colpaccio della prossima estate

C’è un profilo nel cuore dell’Europa che piace a moltissimi club in Italia e non solo. E che nella giornata di ieri è stato accostato anche alla Roma. Un elemento giovane, di enorme prospettiva, un figlio d’arte che è ad un solo anno dalla scadenza naturale del contratto.

Il nome in questione è quello di Thuram, non il centravanti dell’Inter, ma il fratello, figlio di Lilian, centrocampista centrale che gioca nel Nizza di Farioli, allenatore italiano destinato all’Ajax. Giocatore completo, giovanissimo, con enormi margini di miglioramento davanti e con ottime possibilità di approdare in Italia la prossima stagione. Liverpool permettendo, ovviamente: sì, perché anche i Reds, nel corso degli ultimi mesi, ci hanno messo gli occhi addosso. E potrebbero fare sul serio la prossima estate.

I soldi di Arhur per Thuram, Giuntoli chiude così

La valutazione del calciatore la scorsa estate era di 35milioni di euro. Ma in questo momento i francesi non hanno più la possibilità di chiedere quella cifra perché potrebbero perderlo nel 2025 a parametro zero. E non è quello che vuole il club rossonero ovviamente. Il colpo quindi lo sta pensando Cristiano Giuntoli, secondo TuttoSport in edicola questa mattina, che avrebbe già in mente dove ricavare la somma da reinvestire per il centrocampista.

Arthur, per via dei costi del cartellino e per via anche di un ingaggio che la Fiorentina non si può permettere, tornerà alla base. E i bianconeri vorrebbero riuscire a strappare tra i 15 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino. Forse troppo ottimisti da quelle parti, visti gli ultimi anni del brasiliano e visto che di soldi ne circolano poco. Però Giuntoli sa il fatto suo e ci potrebbe riuscire. Anche la Roma, quindi, è avvisata. Per Thuram la concorrenza è importante, e per prenderlo servono molti soldi. Che potrebbe portare solamente la Champions League.