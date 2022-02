Calciomercato Roma, il Chelsea tenta Mourinho | Offerta con scambio

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci circa Nicolò Zaniolo, catalizzate a inizio febbraio dalle dichiarazioni limpide quanto vere di Tiago Pinto.

La sincerità non sempre è cosa apprezzata, nel calcio, così come nella vita. Le parole del gm relative al numero 22, sul quale si è esposto evidenziando come nessuno possa garantire la sua permanenza nella Capitale il prossimo anno, hanno avuto un clamore mediatico a dir poco importante.

Questo, nonostante il contratto dell’ex Inter sia in scadenza fra due anni e, dunque, la società giallorossa si trovi nella condizione di non essere costretta a soccombere alle richieste di entourage e assistito. Certo, se davvero si vorrà puntare su Nic in futuro, bisognerà trovare una soluzione efficace per tutte le parti in causa ma con molta meno urgenza rispetto a quella denunciata nelle ultime ore.

Volendo dare un’interpretazione più profonda e meno miope all’esposizione di Tiago, è possibile ravvisare una volontà di evitare promesse da marinaio, volte a illudere una piazza che già troppe delusioni ha vissuto in passato. Basti pensare agli anni dello slogan “La Roma non è un supermercato”, seguito poi da un modus operandi che fece invece di Trigoria un autentico supermarket.

All’ipocrisia e alle promesse non mantenute, il tifoso sembra invece preferire sempre la schiettezza di chi, come l’ex Benfica, abbia ammesso implicitamente che nel calcio di oggi, ben lungi da quella concezione romantica quanto anacronistica, è difficile avere garanzie da parte di giocatori e agenti.

Ciò non significa escludere aprioristicamente che la questione Zaniolo possa rappresentare un vero e proprio tormentone la prossima estate, quando Nicolò finirà sicuramente al centro di attenzione e avances da parte di club italiani e europei, come evidenziato anche dall’interesse nato nei suoi confronti in questi giorni immediatamente successivi alla chiusura del mercato.

Vi abbiamo in precedenza parlato dell‘interesse da parte di Milan e Juventus, cui è destinato ad aggiungersi, per ora, anche quello del Chelsea. A riferirlo è CalciomercatoWeb.it, a detta del quale i londinesi avrebbero studiato un’offerta per convincere Pinto e José Mourinho, facendo leva sul forte interesse dello Special One per un tesserato Blues.

Ci riferiamo a Ruben Loftus Cheek, il cui cartellino ammonta a 15 milioni di euro e il cui nome potrebbe essere posto al centro di una trattativa basata su uno scambio più offerta cash per accontentare le richieste dei giallorossi. Questi chiedono circa 50 milioni di euro per il classe ’99 ma, consapevoli anche della volontà del mister portoghese, difficilmente accetterebbero un baratto tra il 22 e il 12. Seguiranno aggiornamenti.