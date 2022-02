Calciomercato Roma, Pinto alza la voce su Zaniolo

Calciomercato Roma, ulteriore chiarezza sulla questione Zaniolo è stata fatta dal gm giallorosso in questi minuti.

La vicenda legata al numero 22 ha infiammato queste ultime ore di mercato, catalizzando non poca attenzione mediatica e portando, dopo le parole di Pinto, anche Mourinho a esporsi in modo netto quanto onesto.

Il numero 22 è stato accostato a plurime squadre europee, Juve e Milan su tutte ma anche Chelsea e non è da escludersi che la lista delle interessate possa aumentare nei prossimi mesi. L’ex Inter ha il contratto in scadenza fra due anni e da Trigoria filtra molta meno preoccupazione rispetto a quelle emersa nelle ultime settimane in seguito alle parole dell’ex Benfica.

Proprio quest’ultimo, dopo le affermazioni dello Special One nella conferenza stampa di ieri, è voluto intervenire per fare ulteriore chiarezza su una vicenda della quale si sta discutendo più del previsto e che non poca attenzione ed entusiasmo potrebbe depauperare all’interno della piazza giallorossa e allo stesso trequartista.

Leggi anche —> Calciomercato Roma, Mourinho detta la linea | Cosa prevede il progetto – VIDEO

Calciomercato Roma, le parole di Tiago sulla questione Zaniolo

“Non posso nascondere che sono rimasto sorpreso da questo rumore per una risposta ovvia. Anche Messi ha lasciato il Barca e nessun ds o gm può garantire la permanenza di un tesserato. Ho detto cose ovvie, così come le ha dette Mou. Zaniolo è uno degli elementi centrali e ha il contratto in scadenza tra due anni. Non è il momento per pensare all’estate ma alla stagione che ci attende. Sono qua per imparare, non mi piace essere protagonista o espormi troppo. Mi è piaciuta la risposta del mister e sono contento che i tifosi abbiano capito che le mie parole sono state strumentalizzate. Su Zaniolo non voglio aggiungere nulla”.