Archiviata con rabbia e delusione la partita di campionato contro il Genoa che ha portato un solo punto, la Roma ha subito l’occasione per rifarsi. José Mourinho ritroverà infatti la sua ex squadra, l’Inter, che gli ha già dato un grosso dispiacere nel primo confronto in campionato all’Olimpico. Rispetto ad allora però la Roma si è rinforzata e ha meno problemi di formazione: chissà se lo Special One riuscirà a farsi rimpiangere dai suoi ex tifosi.

