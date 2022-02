Calciomercato Roma, intrigo Zaniolo: Juve gelata | Altri due club pronti al blitz

Calciomercato Roma, “giallo” Zaniolo: doccia fredda per la Juventus. Altri due club sono pronti al blitz: ecco di chi si tratta.

Settimana calda in casa Roma, che si concluderà con la sfida contro il Sassuolo, nella quale i giallorossi vogliono riprendere la marcia interrotta nelle ultime uscite stagionali, e dare un calcio alle polemiche e alle critiche che stanno pendendo come una spada di Damocle sulla compagine di Mourinho.

In occasione del confronto con i neroverdi, lo Special One dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo, espulso per proteste nel concitato finale di gara con il Genoa. Il tuttocampista giallorosso, che Mou sta reinventando nella posizione di seconda punta a sostegno di Tammy Abraham, sta catalizzando l’attenzione mediatica anche fuori dal campo: le voci che lo accostano alla Juventus sono sempre più frequenti, anche se almeno per il momento i bianconeri si sarebbero limitati a dei sondaggi esplorativi, non affondando il colpo. L’intenzione della Roma, però, come ammesso sia da Mou che da Pinto, è quella di continuare a puntare sul proprio gioiellino, con il cui agente bisognerà comunque confrontarsi concretamente per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Roma, intrigo internazionale per Zaniolo | Altri due top club sulle sue tracce

Come riferito da calciomercato.com, non si sarebbe solo la “Vecchia Signora” sulle tracce di Zaniolo, visto che il talento cresciuto nel vivaio dell’Inter fa gola anche ad Atletico Madrid e Liverpool, che in estate potrebbero entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo, qualora si palesassero i giusti presupposti. Al momento la valutazione del cartellino di Zaniolo si attesta sui 40 milioni di euro, ma chiaramente – nel caso in cui dovesse arrivare la fumata bianca per il rinnovo contrattuale – 50 milioni di euro potrebbero non bastare. Situazione in fieri, da monitorare con estrema attenzione.