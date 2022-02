Calciomercato Roma, via libera Pinto | Scacco matto alla Juventus

Calciomercato Roma, la manovra a sorpresa che rischia seriamente di far saltare il banco: gli ultimissimi dettagli.

Nelle ultime sessioni di calciomercato l’asse Londra-Roma è stato epicentro di molte manovre di mercato. Colpi concretizzati, come quelli che hanno portato Abraham e Maitland-Niles a vestire la maglia giallorossa, o affari saltati quando tutto lasciava presagire che potessero essere concretizzati: prendiamo Granit Xhaka a titolo di esempio, ma la lista potrebbe essere ulteriormente allungata.

Proprio l’elvetico continua a restare in maniera imperterrita nei radar di Tiago Pinto, dal momento che José Mourinho avrebbe chiesto un ulteriore sforzo per rinforzare una mediana già puntellata dall’approdo nella Capitale di Sergio Oliveira. Il play sarebbe stuzzicato all’idea di poter essere allenato dallo Special, ma convinto il club inglese che, però, nel frattempo, sta ponendo basi importanti in vista di quelli che potrebbero essere i colpi estivi nella zona nevralgica del campo. In quest’ottica, oltre a continuare a monitorare l’evolvere della situazione Tielemans, per il quale sembra profilarsi un vero e proprio intrigo internazionale che coinvolge anche la Juventus, i Gunners avrebbero riallacciati i dialoghi per Douglas Luiz. Ma ritornando al belga del Leicester, ci sono delle novità interessanti da attenzionare.

Calciomercato Roma, intrigo Douglas Luiz: la mossa dell’Arsenal

Secondo quanto riportato da 90min.com e football.london, anche l’Arsenal sarebbe interessata a Tielemans, sul quale avrebbero messo gli occhi anche il Newcastle, il Manchester United e il Chelsea, con la Juve che al momento si sarebbe limitata a dei sondaggi esplorativi, per tastare la situazione. Il costo dell’operazione si aggirerebbe sui 45 milioni di euro, sicuramente una cifra inferiore rispetto a quelle richieste fino a qualche mese dalle Foxes che, però, devono fare i conti con il contratto del belga, in scadenza nel 2023. Inoltre, dato sicuramente interessante, a portare Tielemans al Leicester fu l’attuale capo scout della Roma, José Fontes.