Calciomercato Roma, United in agguato | Pinto incassa: intreccio con l’Inter

Calciomercato Roma, un punto importante sarà rappresentato anche dalle cessioni che i giallorossi riusciranno a concretizzare.

Manca poco al fischio d’inizio di Sassuolo-Roma, gara nella quale i giallorossi sono chiamati a fornire una risposta importante alle tante critiche ricevute dopo le ultime apparizioni di certo non entusiasmanti, in campionato e in Coppa Italia.

Sebbene la sessione invernale di calciomercato sia stata da poco archiviata, in casa giallorossa si sta già pensando a come rinfoltire un organico che – seppur rinforzato con innesti di qualità come quello di Sergio Oliveira – ha comunque mostrato delle lacune, soprattutto in settori specifici del campo. Un discrimine lo ricoprirà anche il capitolo rappresentato dalle cessioni, dalle quali Pinto spera di incamerare un discreto tesoretto da poter subito dirottare per l’acquisto di pedine funzionali. In quest’ottica, occhio alla situazione legata a Patrick Schick, autore di una stagione – al Bayer Leverkusen – che definire strepitosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Calciomercato Roma, anche lo United su Schick: intreccio da capogiro con l’Inter

Sono già 19 – impreziositi anche da 3 assist – le reti messe a segno dall’attaccante ceco, approdato al Leverkusen per 26,5 milioni di euro. Dettaglio da non trascurare, dal momento che la Roma incasserà il 10% del prezzo della sua futura cessione, in eccesso rispetto ai soldi spesi dalla compagine tedesca per portarlo in Bundesliga. Nelle ultime ore – secondo quanto riportato dal Daily Mail – oltre al Barcellona, all’Arsenal e al Manchester City, anche lo United avrebbe effettuato dei sondaggi esplorativi, con i “Red Devils” che potrebbero affondare il colpo nel caso in cui gli obiettivi principali, Isak e Lautaro Martinez, non dovessero effettivamente concretizzarsi. Da capire, a tal proposito, quale sarà la guida tecnica dello United, dal momento che il destino di Rangnick, salvo clamorosi colpi di scena, sembra già essere segnato.