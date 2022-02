Calciomercato Roma, Mourinho insiste | Pinto prepara l’affondo

José Mourinho continua a pensare alla Roma del futuro: dal calciomercato sono attese novità soprattutto per il centrocampo.

Sin dal momento del suo arrivo a Roma, José Mourinho aveva indicato nel centrocampo il settore della rosa da rinforzare con maggiore urgenza. Il tecnico portoghese, nel momento in cui ha sposato il progetto triennale che Dan e Ryan Friedkin gli hanno affidato, ha cominciato a pensare alle modalità per rendere sempre più competitiva la rosa giallorossa. E proprio nell’acquisto di un centrocampista di spessore Mourinho aveva individuato il primo tassello da inserire.

Il calciomercato estivo aveva poi preso un’altra direzione. L’infortunio di Spinazzola e la separazione da Edin Dzeko avevano indotto il General Manager Tiago Pinto ad investire in altri reparti. E così Mourinho ha affrontato la prima parte di stagione senza l’innesto di quel centrocampista che tanto desiderava. Una lacuna colmata almeno in parte dall’arrivo, a gennaio di Sergio Oliveira. Esperto e dalla grande personalità, il centrocampista portoghese si avvicina molto all’identikit tracciato dall’allenatore.

Calciomercato Roma, Mou non molla | Nuovo assalto in estate

Ma il restyling che Mourinho ha in mente in mezzo al campo non può limitarsi al solo Oliveira. Anche perché l’ex Porto, perfetto dal punto di vista del carattere per incarnare le indicazioni di Mourinho, non è per caratteristiche quel regista che l’allenatore insegue da mesi. Per questo c’è da immaginare che in estate la squadra mercato giallorossa sarà molto attiva per accontentare l’allenatore e regalargli il centrocampista che aspetta dall’estate scorsa. E tutte le piste portano, inevitabilmente, a Granit Xhaka. Lo svizzero era stato il primo nome fatto da Mourinho per il centrocampo giallorosso, ma la trattativa con l’Arsenal non andò in porto.

A fine stagione, un anno dopo, è più che verosimile che la Roma torni all’assalto del centrocampista dei Gunners. Magari destinando al suo acquisto parte del budget di 100 milioni di euro che secondo La Gazzetta dello Sport i Friedkin metteranno a disposizione di Pinto. Lo conferma anche football.london, che spiega come anche in casa Arsenal si prospetti una specie di rivoluzione in mediana, e non sono affatto esclusi colpi di scena.