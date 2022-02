Calciomercato Roma, un gigante per Mou | Fronte aperto con il Real Madrid

In casa Roma si lavora in vista del calciomercato estivo per costruire una rosa più forte e vicina alle esigenze di Mourinho.

José Mourinho non ha dubbi: per riportare la Roma ad essere competitiva ad alti livelli ci sarà bisogno di continuare a rinforzare la rosa. Sessione dopo sessione. L’allenatore portoghese conosce bene il progetto che Dan e Ryan Friedkin hanno messo in piedi per il club e lo ha sposato con convinzione pochi mesi fa. A lui sono state date le chiavi della Roma. E’ Mourinho a indicare le esigenze per rinforzare la rosa e a lavorare fianco a fianco al General Manager Tiago Pinto.

Insieme, i due devono costruire una squadra sempre più forte. Per farlo occorreranno, chiaramente, investimenti importanti e ottime capacità in sede di calciomercato. E se sul fronte economico i Friedkin non stanno facendo mancare il proprio supporto, per quanto riguarda l’impiego delle risorse a disposizione la palla passa proprio a Pinto e Mourinho. Pianificare e saper cogliere le occasioni che il calciomercato offre sono elementi fondamentali nella costruzione di una rosa sempre più competitiva.

Calciomercato Roma, asse con il Real | Occasione per Pinto

L’obiettivo è quello di riuscire a creare una squadra che sia composta da un giusto mix di calciatori giovani e di prospettiva di elementi più esperti. D’altra parte non è un mistero che la rosa giallorossa possa andare incontro, la prossima estate, a una profonda ristrutturazione. Sono diversi i giocatori che potrebbero lasciare la Capitale per far spazio a elementi più adatti al progetto tecnico di Mourinho. Da questo punto di vista dalla Spagna arrivano voci che vorrebbero particolarmente caldo l’asse di mercato tra la Roma e il Real Madrid.

Secondo defensacentral.com, infatti, il club Blanco sarebbe deciso a cedere diversi calciatori in estate e, viste le grandi manovre cui la Roma andrà incontro, le necessità dei due club potrebbero coincidere. Secondo il portale iberico tra i nomi che potrebbero rientrare in orbita giallorossa figurano Ceballos e Jovic, già accostati alla Roma nei mesi scorsi, ma anche Andriy Lunin. L’estremo difensore ucraino non trova spazio al Bernabeu, dove è chiuso da Courtois, e potrebbe cambiare aria in estate. A Roma potrebbe rilanciarsi, mentre i giallorossi troverebbero in lui un eccezionale erede per Rui Patricio, affidabile in questa stagione ma comunque alla soglia dei 33 anni.