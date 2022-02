ASRL | Calciomercato Roma, sfida a Napoli e Juve per il colpo a zero

Il General Manager della Roma Tiago Pinto al lavoro per costruire la Roma del futuro: il calciomercato giallorosso non si ferma.

La Roma scende oggi in campo contro il Sassuolo alla fine di una settimana piuttosto movimentata. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche, in casa giallorossa, tra questioni arbitrali e presunte liti all’interno dello spogliatoio. Il finale del match contro il Genoa aveva lasciato l’amaro in bocca all’ambiente romanista, e l’eliminazione dalla Coppa Italia subita dall’Inter non ha migliorato le cose.

A quel punto sono iniziate a circolare voci ed indiscrezioni sul presunto sfogo che avrebbe visto protagonista Mourinho negli spogliatoi del Meazza: un caso sul quale ieri l’allenatore portoghese è tornato durante la conferenza stampa pre-partita. Lo Special One ha fatto chiarezza, sottolineando come lo spogliatoio giallorosso sia unito e compatto ed evidenziando i tanti elementi positivi emersi dalla sfida di martedì scorso.

Calciomercato Roma, Pinto fiuta il colpo a 0 | Sfida a Juve e Napoli

E’ chiaro quindi che vincere oggi a Reggio Emilia rappresenterebbe la miglior risposta alle voci fatte circolare negli ultimi giorni, oltre a muovere verso l’alto la classifica giallorossa. Intanto, però, il club è al lavoro per costruire la Roma del futuro. Una squadra più forte e più ambiziosa, che Tiago Pinto sta cercando di mettere in piedi in accordo con le indicazioni fornite dall’allenatore. In questo senso pianificare per tempo e muoversi in anticipo su alcuni obiettivi può fare la differenza.

Ed è proprio quello che Pinto sta cercando di fare con Jason Denayer. Secondo le informazioni raccolte da Asromalive.it il difensore belga sarebbe un obiettivo sensibile, in casa giallorossa. Il rinnovo con il Lione tarda ad arrivare e Denayer potrebbe firmare in qualsiasi momento per un altro club a parametro zero. Il belga, difensore centrale capace di agire anche come mediano e sulla corsia laterale destra, sarebbe un innesto importante per la retroguardia giallorossa. Per questo Pinto monitora attentamente la situazione ed è pronto a sfidare Napoli e Juventus, a loro volta sulle tracce del difensore.

Daniele Trecca e Lorenzo Palmisciano