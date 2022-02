Sassuolo-Roma, Mourinho ha deciso | Le probabili formazioni

Alle 18 la Roma sfiderà il Sassuolo per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A. Vediamo insieme le probabili formazioni.

Riprendere il cammino senza perdere altro terreno. L’obiettivo della Roma per la trasferta di oggi pomeriggio contro il Sassuolo è chiaro: vincere e rientrare nella Capitale con 3 punti conquistati. Obiettivo non banale, visto che di fronte i giallorossi troveranno una squadra ben organizzata, che ieri in conferenza stampa José Mourinho ha pubblicamente e ripetutamente elogiato. Al di là di un po’ di pretattica da parte del mister, le qualità del Sassuolo sono evidenti.

Ciò nonostante, la Roma si presenta oggi a Reggio Emilia con un solo risultato a disposizione: la vittoria. Troppo importante muovere la classifica, troppo urgente mandare un segnale di risposta dopo le polemiche della settimana, iniziata con le questioni arbitrali per il gol annullato a Zaniolo e proseguita con le indiscrezioni sullo sfogo di Mourinho al termine della sfida con l’Inter.

Sassuolo-Roma, | Le probabili formazioni dei quotidiani

In casa giallorossa prevale l’ottimismo per l’impiego di Tammy Abraham, che dovrebbe aver superato il problema fisico accusato nei minuti finali del match di San Siro. Sarà l’inglese quindi a guidare l’attacco, privo del compagno di reparto Nicolò Zaniolo, fermato per squalifica dal giudice sportivo. Probabile quindi che Mourinho, data anche l’assenza di Ibanez per infortunio, decida di riproporre la difesa a 4 vista in avvio di stagione. La sfida di oggi pomeriggio dovrebbe segnare il ritorno al 4-2-3-1 o, in alternativa, a un 4-3-3.

Vediamo insieme le probabili formazioni secondo i quotidiani oggi in edicola:

CORRIERE DELLO SPORT (4-3-3)

Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Vina; Pellegrini, Cristante, Oliveira; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (4-3-3)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Pellegrini, Cristante, Oliveira; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy.

TUTTOSPORT (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Cristante, Oliveira; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

IL MESSAGGERO (4-3-3)

Rui Patricio; Maitland-Niles, Mancini, Smalling, Vina; Oliveira, Cristante, Pellegrini; Mkhitaryan, Abraham, El Shaarawy.

IL TEMPO (4-2-3-1)

Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Maitland-Niles; Cristante, Oliveira; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.