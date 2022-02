Calciomercato Roma, Mou sceglie la rivoluzione | Fa fuori altri big

In casa Roma le grandi manovre per costruire la squadra del futuro sono già iniziate e José Mourinho pare avere le idee molto chiare.

Costruire una Roma sempre più forte. L’obiettivo comune di Mourinho e dei Friedkin è chiaro. E anche la strada da percorrere per arrivare al risultato finale è ben delineata. Con la proprietà che non farà mancare il supporto economico, ma senza passare da investimenti faraonici e dalla costruzione di un instant team. Piuttosto attraverso un lavoro che, partendo dai vertici per arrivare a tutti i membri dello staff tecnico, dovrà rendere sempre più competitiva la squadra.

Mourinho lo ha detto chiaramente: per vincere servono giocatori forti. E così, nel suo primo anno sulla panchina giallorossa, è al lavoro per cercare di tirare fuori il meglio dalla rosa a sua disposizione. Fin qui la Roma ha evidenziato un andamento troppo altalenante, ma rimane pienamente in corsa per un posto in Europa e, soprattutto, per l’avventura in Conference League. E proprio il finale di stagione determinerà, almeno in parte, le strategie per il futuro.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, cessione e assalto a Zaniolo | Affare da 60 milioni

Calciomercato Roma, Mou ha deciso | Sarà rivoluzione

Già, perché dal finale di stagione, con il piazzamento in Campionato e il risultato in Conference League, dipenderanno le entrate economiche su cui la Roma potrà contare. Non un dettaglio da poco, anche se molte scelte, a Trigoria, sono già state fatte. E la rosa andrà incontro a una vera e propria rivoluzione. Ne parla oggi Il Tempo, che spiega come siano davvero pochi i calciatori certi della riconferma: Abraham, Pellegrini, Rui Patricio e Mancini. Più che probabile anche il riscatto di Sergio Oliveira, così come le permanenze di Smalling e Ibanez.

E se il futuro di Zaniolo merita un capitolo a parte, tutti gli altri sono a rischio cessione. Veretout, per esempio, pare destinato ad essere uno degli elementi con cui il club farà cassa per reinvestire i proventi sul mercato. Le richieste dell’agente di discutere un rinnovo di contratto sono cadute nel vuoto e l’entourage del francese ha da tempo allacciato i rapporti con altri club. Di fronte all’offerta giusta, la Roma lascerà partire il centrocampista. La stessa cosa accadrà con una serie di altri giocatori, ritenuti non più indispensabili: da Karsdorp a Cristante, passando per El Shaarawy e Kumbulla. Al passo d’addio anche gli esuberi Carles Perez, Diawara e Darboe, oltre naturalmente ai giocatori che potrebbero rientrare dai prestiti e per i quali si cercherà una sistemazione.