Calciomercato Roma, cessione e assalto a Zaniolo | Affare da 60 milioni

Nicolò Zaniolo continua ad essere al centro dei sogni di calciomercato di diversi club. Ecco la posizione della Roma.

A Trigoria prosegue la settimana di allenamenti in vista del match di sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona. La squadra veneta sarà di scena allo Stadio Olimpico in una sfida che la Roma vuole vincere ad ogni costo. Tanta la delusione in casa giallorossa per gli ultimi risultati: altrettanto forte è quindi la voglia di riscattarsi e tornare a fare 3 punti. Per di più c’è da vendicare la sconfitta dell’andata, quando i gialloblu di Tudor diedero a Mourinho il primo dispiacere sulla panchina giallorossa.

Di fronte, però, la Roma si troverà una squadra ben organizzata e in grande forma. I gialloblu sono una delle rivelazioni di questo Campionato e, dopo un avvio stentato, hanno iniziato a macinare punti. Dal canto loro i giallorossi non sono nella posizione di fare calcoli: i due pareggi consecutivi contro Genoa e Sassuolo impongono il risultato pieno per rilanciarsi in classifica e risollevare il morale.

Calciomercato Roma, Simeone non molla | Il piano per Zaniolo

Intanto dirigenti e direttori sportivi iniziano a tessere le trame di calciomercato in vista della prossima stagione. La sessione estiva è solo apparentemente lontana: per prepararla al meglio gli addetti ai lavori iniziano a pianificare movimenti ed operazioni con largo anticipo. La Roma non fa eccezione, con Tiago Pinto che sarà probabilmente protagonista di un calciomercato particolarmente movimentato, tra possibili addii e nuovi innesti da regalare a José Mourinho.

Alla voce partenze, rimane da chiarire la posizione di Nicolò Zaniolo. La Roma punta sul numero 22 e lo ritiene un pilastro su cui fondare il proprio futuro, ma è evidente che in caso di mancato rinnovo e di fronte ad offerte importanti la situazione potrebbe cambiare. Dalla Spagna il quotidiano sportivo Don Balon rilancia oggi le voci secondo le quali l’Atletico Madrid sarebbe interessato all’acquisto dell’attaccante giallorosso. Simeone vede in Zaniolo il sostituto perfetto per prendere il posto di Joao Felix, qualora venisse ceduto a fine stagione. Secondo le informazioni riportate dal quotidiano iberico, la Roma valuta il numero 22 non meno di 60 milioni di euro.