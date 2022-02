Calciomercato Roma, Pinto sorride | “No” secco a Conte e Paratici

Novità importanti arrivano oggi per il calciomercato della Roma. Con un obiettivo che resta nel mirino di Tiago Pinto.

La Roma si trova ad attraversare in queste settimane una fase complessa della sua stagione. Gli ultimi risultati hanno deluso le aspettative e il mormorio di critiche e contestazioni, anche nei confronti di José Mourinho, si è fatto ultimamente più rumoroso. A scatenare i detrattori del tecnico portoghese ci hanno pensato le indiscrezioni sulla presunta spaccatura che ci sarebbe all’interno dello spogliatoio giallorosso.

Voci smentite in maniera categorica da Mourinho, che però continuano a circolare con insistenza. Quel che è certo è che la stagione è ancora tutta da scrivere: quando siamo poco oltre il giro di boa la Roma è ancora nella posizione di conquistare un posto in Europa per la prossima stagione. E, soprattutto, è attesa dall’appuntamento con la Conference League. Una competizione che potrebbe cambiare le sorti della stagione.

Calciomercato Roma, Pinto sorride | Vuole l’estero

Arrivare fino in fondo nella neonata competizione europea darebbe grande lustro alla stagione giallorossa. E d’altra parte Mourinho sin dall’inizio ha sottolineato come la Conference sia un obiettivo importante per la Roma. Insomma: c’è ancora tanto da fare e, in prospettiva del prossimo anno, diversi giocatori dovranno dare il massimo per guadagnarsi la riconferma. Perché intanto il calciomercato si muove e Tiago Pinto si prepara a una sessione estiva che potrebbe trasformare profondamente la rosa giallorossa.

Da questo punto di vista è bene seguire con particolare attenzione la situazione dei giocatori che si muoveranno a giugno a parametro zero. Uno dei nomi più importanti in questo senso è quello di Jesse Lingard, destinato a lasciare gratuitamente il Manchester United a fine stagione. Su di lui, come vi abbiamo segnalato ieri, è forte l’interesse del Tottenham. Eppure, secondo quanto riporta oggi Express.co.uk, il calciatore avrebbe mandato segnali alla dirigenza degli Spurs circa il suo orientamento a declinare la proposta del club. Lingard, secondo il quotidiano britannico, sarebbe attratto da un’avventura all’estero. Una novità che potrebbe rilanciare fortemente la Roma nella corsa all’esterno offensivo.