Roma, doppia assenza UFFICIALE: saltano l’Udinese

Roma, doppia assenza in vista della trasferta di Udine. Una Festa della Liberazione un po’ particolare per la Roma e l’Udinese.

Una Festa della Liberazione che la Roma avrebbe voluto passare in ben altro modo. Sarà, invece, ad Udine per disputare gli ultimi venti minuti della gara contro l’Udinese interrotta attorno al 70esimo minuto per il grave malore che ha colpito il giocatore giallorosso, Evan Ndicka.

Una Festa della Liberazione che, in casa giallorossa, sa di imposizione. Sarebbe bastato poco, soltanto un minimo di buonsenso per spostare un po’ più in là un frammento di gara che per i ragazzi di Daniele De Rossi rappresenta un fastidio non da poco all’interno di un calendario che non dà respiro.

Il calendario della Roma presenta, infatti, un filotto di impegni delicati, e complicati, il primo dei quali è andato in scena lunedì scorso. L’esito non è stato favorevole ai giallorossi. La sconfitta contro il Bologna di Thiago Motta ha anche permesso all’Atalanta di avvicinarsi alla Roma nella corsa ad un posto Champions.

E domenica pomeriggio un altro scontro diretto attende i giallorossi. Allo Stadio Maradona di Napoli vi sarà, infatti, il derby del Sud, gara sentitissima da entrambe le tifoserie, che arriverà soltanto quattro giorni prima della semifinale di andata dell’Europa League che porrà la Roma di fronte al Bayer Leverkusen.

Quale Roma ad Udine?

Daniele De Rossi è costretto, pertanto, a centellinare, energie e preoccupazioni. Bologna, Udinese, Napoli e Bayer Leverkusen rappresentano un fuoco di fila di impegni da far paura. Quale Roma scenderà in campo allo Stadio Friuli, in una mini-sfida che avrà inizio alle ore 20.00?

I ragazzi di De Rossi hanno effettuato il tradizionale lavoro di rifinitura. Romelu Lukaku e Evan Ndicka hanno svolto un lavoro differenziato. Entrambi i giallorossi non saranno quindi disponibili per la trasferta friulana. De Rossi spera di riaverli entrambi per la delicata trasferta di Napoli.

Non saranno della sfida contro l’Udinese nemmeno Aouar e Huijsen, dal momento che De Rossi li aveva sostituiti entrambi durante la gara poi sospesa. Una Festa della Liberazione difficile da mandare giù, per la Roma. La speranza è che passi presto. Calcisticamente parlando.