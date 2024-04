Ha saltato l’ultimo allenamento: non ci sarà contro la Roma

Ha saltato anche l’allenamento di mercoledì, difficile se non impossibile vederlo in campo contro la Roma. Ecco il report della seduta di oggi

Domani sera la Roma giocherà a Udine per quei 20 minuti rimanenti alla fine della partita, sospesa, come sappiamo, per il malore che ha colpito Ndicka che fortunatamente si è rimesso in sesto e oggi, anche se da solo, è tornato a lavorare a Trigoria.

E dopo la trasferta di domani – tutto in giornata – i giallorossi di Daniele De Rossi sono attesi da un altro match lontani dall’Olimpico: un match assai importante contro il Napoli che mette in palio dei punti assai pesanti per la lotta alla prossima qualificazione Champions League. Da adesso in poi, sembra il solito modo di dire ma non lo è, sono davvero tutte delle finale, e i giallorossi devono affrontarle sapendo che ne va dell’obiettivo stagionale. Ma anche del prossimo mercato, visto che sappiamo benissimo come gli introiti della massima competizione europea possono ribaltare il tutto. Se la Roma, comunque, pensa all’Udinese, il Napoli si sta preparando alla gara di domenica alle 18. Ecco il report della squadra azzurra.

Olivera ancora a parte, salta la Roma

“La squadra si è allenata sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione a secco. Successivamente il gruppo ha disputato una serie di partitine a tema. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in campo“. Anche oggi quindi l’esterno difensivo non ha lavorato con il resto dei compagni e arrivati a questo punto possiamo tranquillamente dire che difficilmente nella gara di domenica sera sarà in campo.

Tutti gli altri invece sono a disposizione di Calzona, che dopo la sconfitta contro l’Empoli ha praticamente alzato bandiera bianca in vista di una possibile qualificazione del Napoli alla prossima Champions League. Un’annata maledetta quella dei campioni d’Italia, che hanno già abdicato e che si apprestano a vivere un finale di stagione difficile. Speriamo che i problemi in campo si possano palesare anche nella serata di domenica.